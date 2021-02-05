STK'lardan Çin zulmüne protesto

Çin'in Doğu Türkistan bölgesindeki Uygur Türkleri'ne yönelik zulme sivil toplum kuruluşlarından tepki geldi.

Çin'in Ankara Büyükelçiliği önünde toplanan vatandaşlar ve sivil toplum kuruluşları (STK) üyeleri, Çin hükümetini protesto etti. Grup adına yapılan açıklamada, Doğu Türkistan'da insanların işkenceyle hayatlarına son verildiğine dikkat çekilerek, “Çok ağır bir işkence, baskıyla hayatları sonlandırılan Doğu Türkistanlı kardeşlerimizin yanında olmak, onlara destek olmak gerçekten çok önemli. Yeryüzünde ekonomik gerekçelerle insanlar yok ediliyor. Yeryüzünde siyasi sebeplerle insanlar yok ediliyor. Ülkenin ve bölgenin çıkarları sebebiyle insanlar ve insanlık yok edilmeye devam ediyor. Soykırım irili ufaklı devam etmekte, her geçen sürede bu soykırım felaket halini almaktadır” denildi.

Açıklama şöyle devam etti:

“Ağırlık olarak kamuoyunun hiçbir tarafında yer almadığını görüyoruz. Bu zulüm karşısında dünya sükut etmektedir. Güçlünün, kalabalık olanın, inisiyatif sahibi olanın yanında olan ülkelerin, ülke liderlerinin, devletlerin, sermayenin yer aldığını görüyoruz. Rabbimiz onlar bütün dağları yürütecek güce sahip olsa da onları perişan edeceğini bize beyan ediyor. Hiç kimsenin şüphesi olmasın ki gayretullaha dokunmak üzere olan bu zulüm, eğer insanlık bunun karşısında sükut etmeye devam ederse, insanlar ve küresel sermaye bu konuda vicdanlarını harekete geçirmezse şüphesiz Allah'ın bu konuda müdahalesiyle karşılaşacaklarından kimsenin şüphesi olmasın. Zulümle abat olunmaz, zulümle abat olanın sonu berbat olur. Bu sürecin içerisinde biz mutlaka elimizden gelen her türlü gayreti göstererek adım atmak zorundayız.”

Ellerinde Doğu Türkistan'da yaşanan zulmü anlatan dövizler taşıyan grup, basın açıklamasın ardından olaysız dağıldı.