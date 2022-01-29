Sualtı Sporları Federasyonu başkanlığına Oğuz Aydın seçildi

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu'nun (TSSF) seçimli 5. Olağan Genel Kurulu Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın konferans salonunda gerçekleşti. 116 delegen 58 oy alan Oğuz Aydın TSSF'nin yeni başkanı oldu.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu'nun düzenlediği ve yeni başkanı ile yönetim ekibinin seçildiği 5. Olağan Genel Kurul Toplantısı, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda gerçekleştirildi. Federasyon yöneticilerinin ve üyelerinin katılımı ile düzenlenen genel kurul saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından geçmiş yıllarına ait yönetim ve denetleme kurulu raporlarının okunması ve ayrı ayrı ibra edilmesi için oylamaya sunulmasıyla devam etti.

Genel kurul toplantısında, federasyon içerisinde uygulanacak yeni kararların da oylanmasının ardından yeni genel başkanı, yönetimi, denetleme kurulunu ve disiplin kurulunu seçmek üzere oylamaya gidildi. 116 delegenin yeni yönetim kurulunu seçmek için sandık başına gittiği seçimde oyların 58'ini alan Oğuz Aydın, 55 oy alan Şahin Özen'i geride bırakarak yeni başkan seçildi. Kullanılan 3 oy ise geçersiz kabul edildi.