Şube müdürleri, geleneksel iftarda bir araya geldi

Şube Müdürleri Derneği Geleneksel İftarı'nda kamu kurum ve kuruluşlarında, bakanlıklarda, bağlı ve ilgili kuruluşlarda görev yapan şube müdürleri bir araya geldi.

Ev sahipliğini Dernek Başkanı Cengiz Cebeci'nin yaptığı ve ATO Congressium'da düzenlenen iftar yemeğine, Şube Müdürleri Derneği mevcut ve daha önce görev yapmış yönetim ve denetim kurulu asil ve yedek üyeleri ile dernek üyeleri katıldı. İftara katılan üyeler uzun bir zaman sonra birbirleri ile bol bol sohbet etme imkanı buldular. Ayrıca yeni katılım sağlayan üyelerle de tanışma ortamı sağlandı. İftar yemeğinde kısa bir konuşma yapan dernek başkanı Cengiz Cebeci, Türk ve İslam alemi ile katılan tüm üyelerin Ramazan ayını ve bu geceye isabet eden mübarek Kadir gecelerini kutlayarak, hayırlara vesile olmasını diledi.

Dernek yönetimi olarak yaptıkları çalışmalara da değinen Cebeci, Şube müdürlerinin hak ettikleri özlük ve mali haklara kavuşmaları için tüm güçleri ile çalıştıklarını ve bu çabalarının tüm şube müdürlerinde desteklemesi gerektiğini ve derneğe üyelik konusunda çalışmalara hız verilmesini belirterek, kamuoyu gündeminde yer alan 3600 ek gösterge konusunda en mağdur ve haklı gerekçeye sahip şube müdürlerinin bir an önce bu sorununun çözülmesi gerektiğini söyledi.

Konuşmasına iftar programına katılan tüm üyelere şahsı ve dernek yönetimi adına teşekkür ederek, Ramazan Bayramının Türk ve İslam alemime hayırlara vesile olmasını dileyerek tamamladı.