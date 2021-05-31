Suçluların kullandığı harabe evler yıkılıyor

İçişleri Bakanlığının evsiz ve başıboş bireylerin barınak olarak kullandığı harabelerin yıkılması için verdiği talimatın ardından Çankaya'da bulunan metruk binaların yıkımına başlandı.

Metruk binaların, kaçak yapıların ve harabe binaların yıkılması yönünde muhtarlardan ve yerel yöneticilerden gelen talep üzerine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bu konuda çalışma yapılması için alakalı birimlere talimat vermişti.

Bu çerçevede, Yukarı Dikmen bölgesi Keklikpınarı Mahallesi'nde bulunan boş ve kullanılmayan binaların yıkımına başlandı. Bölgede daha önceden barınan şüpheli kişileri uzaklaştıran ve yıkım işlemi öncesi bina ve mekanları tek tek kontrol eden polis ekipleri, içerde kalan kimsenin olmadığından emin oldu.

Boş bina ve harabelerin yıkıma hazır hale getirilmesinin ardından harekete geçen belediye ekipleri, kepçeler ve yıkım araçları ile çevre halkı için huzursuzluk çıkartan ve suçlulara barınma imkanı teşkil eden binalar kullanılmaz hale getirdi.