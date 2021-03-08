Sudan Büyükelçiliğinden Ankara Üniversitesine Ziyaret

Sudan'ın Ankara Büyükelçisi Adil İbrahim Mustafa Ahmed, başta ziraat ve veterinerlik alanları olmak üzere Ankara Üniversitesinin eğitim tecrübelerinden faydalanmak istediklerini söyledi.

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar'a “hayırlı olsun” ziyaretinde bulunan Büyükelçi Ahmed, Sudan'ın 1902 yılında kurulmuş en köklü üniversitelerinden Hartum Üniversitesi ile Ankara Üniversitesi arasında 1995 yılında öğrenci ve akademisyen değişimi konularında yapılan anlaşmanın yenilenmesini istediklerini ifade etti.

Özellikle ziraat ve veterinerlik alanlarında Ankara Üniversitesinin tecrübesine ihtiyaç duyduklarını vurgulayan Büyükelçi Ahmed, “Sudan'daki araziler tarımsal üretim için çok uygun. Tarımsal üretime hazır 50 milyon hektar arazi var. Su kaynakları da bol. Bizler üretim yapmak ve ürettiklerimizi de dünyaya ihraç etmek istiyoruz. O yüzden daha çok ziraat ve veterinerlik alanlarında anlaşma yapmak istiyoruz. Ankara Üniversitesinin tecrübesini de biliyoruz. Özellikle üniversitelerin mezunlarıyla olan bağını çok önemsiyoruz. Bunu da Ankara Üniversitesi çok güzel yapıyor. Eğitim sırasında öğrencilerine uygulama yapma şansı tanıyor. Biz de öğrencilerimizin Ankara Üniversitesinin bu imkân ve deneyimlerinden faydalanmalarını istiyoruz” dedi.

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar da Sudan'ın Türkiye için kardeş ülke olduğunu belirterek, “Sudan'la çok güçlü ilişkilerimiz var. Sudan bağımsızlığını kazandıktan sonra ilk tanıyan ülkelerden birisi de Türkiye. İnşallah biz de Ankara Üniversitesi olarak, Hartum Üniversitesi ile daha önce başlamış olan iş birliğini daha ileriye götürürüz” diye konuştu.

Ankara Üniversitesinin şu anda 21 Sudanlı öğrencisi bulunduğunun altını çizen Rektör Ünüvar, “Bizim bu sayıyı en kısa zamanda üç haneli rakamlara çıkarmamız lazım. Biz hem Sudan ile iş birliğini hem de öğrencilerin burada eğitim görmesini çok arzu ediyoruz. Üniversitelerimiz ziraat ve veterinerlik alanlarında iş birliği yapabilir ama Sudan'ın gelişim planı doğrultusunda başka hangi alanlarda ihtiyaç duyulursa biz o alanlarda da öğrenci alıp yetiştirmek isteriz. Özellikle genç akademisyenleri yetiştirmekten, onlara eğitim vermekten çok büyük mutluluk duyarız” ifadelerini kullandı.