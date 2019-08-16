Sulama tesislerinde yağmurlama ve damlama sistemleri tercih ediliyor

Sistemde yağmurlama ve damlama metoduyla sulama yapılan alanlarda yüzde 60'ın üzerinde su tasarrufu sağlanıyor. Bu doğrultuda DSİ'nin hizmete aldığı sulama tesislerinde tasarrufu ön planda tuttuğunu vurgulayan Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli “Bulunduğumuz coğrafyada ortalama olarak her 7 yılda bir kuraklık hadisesi görülüyor. Bu sebeple toplumun refah seviyesini yükselten sulama projelerinin öncelikli olarak ve süratle hayata geçirilmesi gerekir. Bunu yaparken de su zengini bir ülke olmadığımız için tasarruflu sistemleri tercih etmeliyiz” diye konuştu.

Suyumuzun dörtte üçü sulamada kullanılıyor

Suyumuzun dörtte üçünün sulamada kullanıldığının ifade eden Bakan Pakdemirli “Kullanılan suyun 40 milyar metreküpünü yani yüzde 74'ünü sulamada, geri kalanını ise içme, kullanma ve sanayide kullanıyoruz. Bu sebeple en büyük su tasarrufu sulamada yapılabilir” açıklamasını yaptı.

Sulanan alanların yüzde 28'i kapalı sistem

Ülkemizde ekonomik olarak sulanabilir alanın 8,5 milyon hektar olduğunu vurgulayan Pakdemirli “6,65 milyon hektar alan şu an sulanabiliyor. 2019 yılı itibariyle ülkemizde sulamaya açılan bu alanların ise yüzde 34'ünde klasik (vahşi) sulama, yüzde 38'inde kanaletli sulama ve yüzde 28'inde kapalı sistem (borulu) sulama yapılıyor” dedi.

Yağmurlama ve damlama yüzde 60'ın üzerinde tasarruflu

2003 yılı öncesi kapalı sistem sulamanın oranının yüzde 6 olduğunu ifade eden Bakan Pakdemirli “2003'ten itibaren eski sistemleri terk ederek modern sulama sistemlerini hayata geçirmeye başladık. Borulu sistemlerle yapılan yağmurlama ve damlama metotlarıyla sulamada yüzde 60'ın üzerinde tasarruf yapılabiliyor” diye konuştu.

Bakan Bekir Pakdemirli, kapalı sistem basınçlı borulu sulamaya geçilmesi ile iletim kayıpları minimum seviye indirildiğini sözlerine ekledi.