Sünnet uygulaması başladı

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Güvençli İbrahim Çavuş Kültür Evi'nde 3 yaş ve üzeri çocuklara sünnet uygulaması öncesi ziyaret gerçekleştirdi.

Kahramankazan Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından Kahramankazan'da ikamet eden 3 yaş ve üzeri çocuklarını sünnet ettirmek isteyen aileleri kapsayan uygulamanın startı bugün verildi. Uzman doktorlar eşliğinde gerçekleşen sünnet uygulaması için 4 poliklinik oluşturan Kahramankazan Belediyesi, geçtiğimiz yıllarda 721 çocuğun sünnet uygulamasını, bu yıl ise 300 çocuğun sünnet uygulamasını gerçekleştirerek, toplamda bin 21 çocuğun sünnet uygulamasını üstlendi.

“Sünnet şöleni 8 Temmuz'da”

"İhtiyaç sahibi olsun olmasın yeter ki ikametgahınız Kahramankazan olsun" diyerek söze başlayan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, “Kahramankazan'da ikamet eden ve bizlere sünnet talebini ileten her ailenin evlatlarını sünnet ettiriyoruz. Bu sene 18 Haziran'da başlayan uygulamamızda sünnet olan çocuklarımızın sünnet şölenlerini 8 Temmuz'da coşku ile gerçekleştireceğiz inşallah. Şimdiden hazır olun çocuklar” dedi.

Sünnet uygulamasının ardından profesyonel doktorların takibi ile iyileşme sürecinin geçeceğini belirten Başkan Oğuz, takip sürecinde ebeveynlere de gerekli bilgilendirmelerin yapıldığını vurguladı.