Sunucu Büşra Yıldırım yapım şirketi kurdu

Beyaz TV'de yayınlanan ‘İyi ki Varsın' programının sunuculuğunu yapan ve sosyal medya fenomeni Büşra Yıldırım, prodüksiyon şirketi Büşra Prodüksiyon ile yapımcılığa girişti. “Bu sektörde daima yenilik yapmak zorundasınız. Ben de TV sunuculuğu, Instagram hesabı derken nihayet asıl istediğim yapımcılığa başladım. Kendi adımı taşıyan şirketimizde aynı zamanda CEO olarak görev yapıyorum. Bu şirketin yapımları, Türk aile yapısına uygun yapımlar olacak. Değerlerine sahip çıkamayan toplumların kültürleri yozlaşmaya mahkûmdur. Benim amacım bu değerleri genç nesillere de aşılayabilmek“ diyen Büşra Yıldırım, şirketin toplumsal misyonunu açıkladı.

Yıldırım, hal diliyle de örnek olmaya çalıştığını “Ben ailemden gördüğüm değerlerle bu günlere geldim. O değerler beni bugün olduğum insan haline getirdi. İstiyorum ki yeni nesil dediğimiz Z kuşağı da bu değerleri tanısın ve güzelliklerini keşfetsin. İşte o zaman bizim toplumumuzu yıkmaya hiçbir kuvvet yetmez” şeklindeki sözleriyle açıkladı.

Yıldırım şimdilik kendi programının yapımlarıyla ilgileneceklerini ancak yakın gelecekte toplumsal projelerde de yer alacaklarını açıkladı. Bu bağlamda sosyal sorumluluk projelerine destek vereceklerini ifade eden Yıldırım, “Aile ve ailevi değerlerin korunmasına yönelik projelere her zaman destek olmayı sürdüreceğiz. TV ekranlarında yayınlanan programlar, sadece eğlence amacı taşımamalıdır. Aynı zamanda toplumsal değerlerin korunmasına yönelik mesajlar da içermelidir. Biz yapımlarımızda buna dikkat edeceğiz. Türk aile yapısının yozlaşmasına elimizden geldiği kadar engel olacağız” diye konuştu.