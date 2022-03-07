Sunucu Melissa Bağcı: ''İstesek de istemesek de hepimiz siyasetin bir parçasıyız''

Öğrencilik yıllarından bu yana siyasete ilgi duyduğunu söyleyen başarılı sunucu, “İstesek de istemesek de hepimiz siyasetin bir parçasıyız” dedi

Melissa Bağcı, yaklaşık 1 yıldır ulusal bir televizyon kanalında yayınlanan “Akılda Kalsın” programıyla seyirci karşısına çıkıyor. Her pazar saat 12.00'de ekrana gelen programda siyaset dünyasının önde gelen isimlerini ağırlan 27 yaşındaki genç sunucu, gündemin öne çıkan başlıklarını konuklarıyla birlikte değerlendiriyor. Başarılı sunuculuğunun yanı sıra gündeme ilişkin tespit ve yorumlarıyla da dikkatleri üzerine çeken Melissa Bağcı, öğrencilik yıllarından bu yana siyaset dünyasına yoğun ilgi duyduğunu söyledi.

''Hepimiz siyasetin bir parçasıyız.”

“Ülkece siyasete özel bir ilgimiz var” diyen Bağcı, şöyle konuştu:

“Türkiye'de yaşayan her birey, istese de istemese de siyasetin bir parçası. Jeopolitik konumumuz gereği ülkemizin etrafında yaşanan tüm siyasi gelişmeler, bizim günlük yaşamlarımızı da etkiliyor. Haliyle hepimiz siyasetle ilgileniyor, bu dünyanın bir parçası oluyoruz. Şunu da rahatlıkla söyleyebilirim; Türkiye'de siyasetin yaşı yok. Çocukların bile ülke gündemine ilişkin bilgisi, yorumu var.”

Melissa Bağcı, siyaset programı hazırlamanın zorluklarına da değinerek, ''Ekranda seyirciyle buluşan her program özen gerektiriyor tabii. Ancak siyaset programlarının çok daha büyük emek ve dikkat istediğini söyleyebilirim. Çünkü sunucunun yalnızca gündeme hâkim olması yeterli bir özellik değil. Aynı zamanda işleyeceği konunun geçmişi hakkında araştırma yapmalı, ağırlayacağı konukla ilgili de tüm detaylara hakim olmalı. Ben her yayın için günlerce ön hazırlık yapıyor, makaleler okuyup araştırmaları inceliyorum. 1 saatlik program için en az 10 saat hazırlık yaptığım oluyor. ‘Akılda Kalsın' ilk programım ve ilk heyecanım olduğundan benim için çok kıymetli. Birlikte büyüyoruz diyebilirim'' diye konuştu.