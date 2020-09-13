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Süper Lig: Ankaragücü: 0 - BB Erzurumspor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 1.

Süper Lig'in 1. haftasında Ankaragücü, sahasında BB Erzurumspor ile karşı karşıya geliyor. Mücadelenin ilk yarısı 0-0'lık beraberlik ile tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


11. dakikada Sarlija ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören noktada topla buluşarak çektiği sert şut defansın müdahalesiyle engellendi.


43. dakikada Novikovas'in altıpas içerisinden sert vuruşunda top auta çıktı.



Stat: Eryaman Stadyumu


Hakemler: Burak Şeker, Murat Ergin Gözütok, Deniz Caner Özaral


Ankaragücü: Korcan, Pazdan, Kulusic, Kitsiou, Cebrail, Sarlija, Atila, Lukasik, Luka Adzic, İlhan, Bolingi


Yedekler: Ricardo, Erdi, Pinto, Orkan, Saba, Ender, Berke, Mücahit, Paintsil, Murat


Teknik Direktör: Fuat Çapa


Erzurumspor: Farnolle, Sissoko, Hasan, Kaan, Rashad Muhammed, Hamroun, Novikovas, Boumal, İbrahim, Osman, Cenk


Yedekler: Kayacan, Batuhan, Ba, Emrah, Gökhan, Adolphe, Mücahit, Murat, Oltan, Muhammed


Teknik Direktör: Mehmet Özdilek

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