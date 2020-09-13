Süper Lig: Ankaragücü: 0 - BB Erzurumspor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 1.
Süper Lig'in 1. haftasında Ankaragücü, sahasında BB Erzurumspor ile karşı karşıya geliyor. Mücadelenin ilk yarısı 0-0'lık beraberlik ile tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
11. dakikada Sarlija ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören noktada topla buluşarak çektiği sert şut defansın müdahalesiyle engellendi.
43. dakikada Novikovas'in altıpas içerisinden sert vuruşunda top auta çıktı.
Stat: Eryaman Stadyumu
Hakemler: Burak Şeker, Murat Ergin Gözütok, Deniz Caner Özaral
Ankaragücü: Korcan, Pazdan, Kulusic, Kitsiou, Cebrail, Sarlija, Atila, Lukasik, Luka Adzic, İlhan, Bolingi
Yedekler: Ricardo, Erdi, Pinto, Orkan, Saba, Ender, Berke, Mücahit, Paintsil, Murat
Teknik Direktör: Fuat Çapa
Erzurumspor: Farnolle, Sissoko, Hasan, Kaan, Rashad Muhammed, Hamroun, Novikovas, Boumal, İbrahim, Osman, Cenk
Yedekler: Kayacan, Batuhan, Ba, Emrah, Gökhan, Adolphe, Mücahit, Murat, Oltan, Muhammed
Teknik Direktör: Mehmet Özdilek