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Süper Lig: Ankaragücü: 1 - BB Erzurumspor: 2 (Maç sonucu)

Süper Lig’in ilk haftasında Ankaragücü, sahasında karşılaştığı BB Erzurumspor’a 2-1’lik skorla mağlup oldu.

Süper Lig'in ilk haftasında Ankaragücü, sahasında karşılaştığı BB Erzurumspor'a 2-1'lik skorla mağlup oldu.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


46. dakikada ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktada topla buluşan Rashad Muhammed'in şutunda top defansta kaldı.


48. dakikada ceza sahasının dışından kaleyi sağ çaprazdan gören noktadan Kitsiou tarafından çekilen sert şut kaleye isabet etmedi.


61. dakikada Jonathan Bolingi meşin yuvarlağı ağlara göndererek takımını öne geçiren golü attı. 1-0


75. dakikada Emrah Başsan'ın pasında topla buluşan Oltan Karakullukçu, takımı için eşitliği getiren golü attı. 1-1


79. dakikada Ibrahim Sissoko'nun pasında topla buluşan Oltan Karakullukçu, kendisinin ve takımının 2. golünü atarak takımını öne geçirdi. 1-2


84. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Kulusic, altıpas üzerinden vuruşunu yaptı ancak top az farkla dışarı çıktı.


90. dakikada Novikovas'ın ceza sahası dışından çektiği sert şut defansta kaldı.



Stat: Eryaman Stadyumu


Hakemler: Burak Şeker, Murat Ergin Gözütok, Deniz Caner Özaral


Ankaragücü: Korcan, Pazdan (Paintsil dk. 62), Kulusic, Kitsiou (Pinto dk. 63), Cebrail, Sarlija, Atila, Lukasik, Luka Adzic (Orkan dk. 84 ?), İlhan (Saba dk. 84 ?), Bolingi


Yedekler: Ricardo, Erdi, Ender, Berke, Mücahit, Murat


Teknik Direktör: Fuat Çapa


Erzurumspor: Farnolle, Sissoko (Ba dk. 90 ?), Hasan, Kaan, Rashad Muhammed (Oltan dk. 56), Hamroun (Emrah dk. 47), Novikovas, Boumal, İbrahim, Osman, Cenk


Yedekler: Kayacan, Batuhan, Gökhan, Adolphe, Mücahit, Murat, Muhammed


Teknik Direktör: Mehmet Özdilek


Goller: Bolingi (dk. 61) (Ankaragücü), Oltan (dk. 75 ve 79) (Erzurumspor)


Sarı kartlar: Atila Turan, Zvonimir Sarlija, Tiago Pinto (Ankaragücü),

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