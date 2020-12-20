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Süper Lig: Gençlerbirliği: 0 - Ankaragücü: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 13.

Süper Lig'in 13. haftasında Gençlerbirliği ile Ankaragücü, Başkent derbisinde karşılaşıyorlar. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


21. dakikada Gençlerbirliği'nde Berat'ın orta sahadan gönderdiği topla ceza sahası önünde buluşan Polomat'ın, bekletmeden çektiği sert şutu az farkla üstten dışarı çıktı.


25. dakikada Ankaragücü'nde Endri'nin ceza sahası içerisine yerden yollağı pasla buluşan Emre Güral'ın vuruşunu Polomat son anda ayak koyarak kornere çıkardı.


35.dakikada Ankaragücü'nde Saba topu sağ kanattan taşıdı. Taşıdığı topu ceza sahası içindeki Emre Güral'a verdi. Emrel Güral bekletmeden şutu çekti, kaleci Norfeldt topu güçlükle çıkardı. Norfeldt'ten seken topu önünde bulan Ankaragüçlü Ender'in sert şutuna Gençlerbirliği savunması son anda müdahale ederek kornere çıkardı.


36. dakikada orta alanda topla buluşan Gençlerbirliği'nde Candeias uzun süre sürdüğü topa ceza sahası yayı önünde vurdu. Candeias'ın şutunu kaleci Ricardo güçlükle çıkardı.



Stat: Eryaman


Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Erdinç Sezertam, Mehmet Cem Satman


Gençlerbirliği: Nordfeldt, Ömürcan Artan, Arda Kızıldağ, Halil İbrahim Pehlivan, Polomat, Berat Ayberk Özdemir, Mendoza, Candeias, Murat Yıldırım, Sefa Yılmaz, Stancu


Yedekler: Übeyd Adıyaman, Furman, Sio, Batuhan Uçan, Kadir Enes Kıra, Sami Gökhan Altıparmak, Baran Başyiğit, Ayite, Mustafa Hüseyin Seyhan, Ulusoy Mert Kabasakal


Teknik Direktör: Mustafa Kaplan


Ankaragücü: Ricardo, Kitsiou, Sarlija, Erdi Dikmen, Atila Turan, Atakan Rıdvan Çankaya, Ender Aygören, Pinto, Endri Çekici, Saba, Emre Güral


Yedeker: Korcan Çelikay, Mert Topuz, Adzic, Orkan Çınar, Şahverdi Çetin, Cebrail Karayel, Borven, Mücahit Can Akçay, Paintsil, Lukasik


Teknik Sorumlu: Mustafa Dalcı


Sarı Kartlar: Murat Yıldırım, Sefa Yılmaz (Sarı kart) (Gençlerbirliği), Sarlija (Sarı kart) (Ankaragücü)

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