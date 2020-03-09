İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Süper Lig: Gençlerbirliği: 0 - Antalyaspor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 25.

Süper Lig'in 25. haftasında Gençlerbirliği, sahasında Antalyaspor'u konuk ediyor. İlk yarı 0-0'lık beraberlikle sonuçlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


10. dakikada Ahmet Oğuz'dan aldığı pasla ceza sahasına sağ taraftan giren Fabricio'nun çektiği şut kaleci Boffin'i geçerek arka direkten auta gitti.


15. dakikada sağ taraftan yapılan ortaya yükselen Sio'nun kafa vuruşunu kaleci Boffin son anda önledi. Boşta kalan topu Chico, Sessegnon'un önünden uzaklaştırdı.


23. dakikada Hakan Özmert'in pasıyla ceza sahasına giren Amilton, topu Podolski'ye aktardı. Yaklaşık 25 metreden Podolski'nin çektiği şu üstten auta gitti.



Stat: Eryaman


Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Özgür Ertem


Gençlerbirliği: Nordfeldt, Ahmet Oğuz, Toure, Flavio, Halil İbrahim Pehlivan, Berat Ayberk Özdemir, Yasin Pehlivan, Sessegnon, Baiano, Seuntjens, Sio


Yedekler: Ertaç Özbir, Bjarsmyr, Van Beijnen, rahmetullah Berişbek, Erdem Özgenç, Soner Dikmen, Sami Gökhan Altınparmak, Sadio Diallo, Ömer Alper Tatlısu, İlker Karakaş


Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu


Antalyaspor'u: Boffin, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Chico, Kudryashov, N'dinga, Podolski, Hakan Özmert, Fredy, Amilton, Jahovic


Yedekler: Ferhat Kaplan, Ersan Gülüm, Eren Albayrak, Nazım Sangare, Doğukan Sinik, Yekta Kurtuluş, Ufuk Akyol, Sinan Gümüş, Blanco, Mukairu


Teknik Direktör: Tamer Tuna


Sarı Kartlar: Mats Seuntjens (Gençlerbirliği), Chico (Antalyaspor)

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.