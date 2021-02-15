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Süper Lig: Gençlerbirliği: 0 - Beşiktaş: 1 (İlk yarı)

0’lık üstünlüğü ile sona erdi.

0'lık üstünlüğü ile sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


4. dakikada Gençlerbirliği'nin çıkarken kaptırdığı topta Rosier ceza sahası dışındaki takım arkadaşı Ghezzal'a pas çıkardı. Ghezzal, kaleye şık bir plase şut çekerek meşin yuvarlağı kalecinin üstünden aşırtarak takımını öne geçirdi. 0-1


12. dakikada Atiba'nın ceza sahasına yaptığı pasta Ljajic topla buluştu. Bu oyuncu topu beklemeden şuta çevirdi fakat Gençlerbirliği savunmacısı Arda Kızıldağ'dan oyun sahasına döndü.


20. dakikada kazanılan köşe vuruşunda karambolde Welinton'un topu sağ köşeden auta çıktı.


22. dakikada Ghezzal'ın Gençlerbirliği savunmasının arkasına attığı pasta Aboubakar kaleciyle karşı kaldı fakat file bekçisi Nordfeldt meşin yuvarlağın ağlarla buluşmasına izin vermedi.


31. dakikada Beşiktaş atağa çıkarken hata yaptı. Meşin yuvarlağı önünde bulan Ayite, ceza sahasına kat eden Candeias'a pas yaptı fakat kaleci Ersin gole izin vermedi.




Stat: Eryaman


Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, İbrahim Çağlar Uyarcan, Erdinç Sezertam, Hakan Ceylan


Gençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Zargo, Arda Kızıldağ, Polomat, Furman, Soner Dikmen, Mugni, Candeias, Sefa Yılmaz, Ayite


Yedekler: Übeyd Adıyaman, Halil İbrahim Pehlivan, Stancu, Spiridonovic, Mustafa Akbaş, İlker Karakaş, Rahmetullah Berişbek, Sami Gökhan Altıparmak, Ömürcan Artan, Murat Yıldırım


Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak


Beşiktaş JK: Ersin Destanoğlu, Dorukhan Toköz, Necip Uysal, Welinton, Rosier,, Dias, Hutchinson, Ljajic, Ghezzal, Larin, Aboubakar


Yedekler: Emre Bilgin, Utku Yuvakuran, Mbida, Hasic, Bilal Ceylan, Cenk Tosun, Mensah, Serdar Saatçi, Gökhan Töre


Teknik Direktör: Sergen Yalçın


Gol: Ghezzal (dk. 4) (Beşiktaş)


Sarı Kartlar: Ayite, Furman (Gençlerbirliği)

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