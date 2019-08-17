Süper Lig: Gençlerbirliği: 0 - Çaykur Rizespor: 0 (İlk yarı)

2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu’nun 1.
2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nun 1. haftasında Gençlerbirliği sahasında Çaykur Rizespor'u konuk ediyor. Mücadelede ilk yarı beraberlikle sonuçlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
21. dakikada Toure'nin hatasıyla topu alan El Kabir'in ceza sahasına girerek son çizgiden dışarı çıkardığı topu Samudio iyi kontrol edemedi ve savunma araya girdi.
39. dakikada Samudio'ya yaptığı müdahale sonrasında ikinci sarı kartı gören Flavio Ramos kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
Stat: Eryaman Stadyumu
Hakemler: Bahattin Şimşek , Osman Gökhan Bilir, Kamil Çetin
Gençlerbirliği: Diallo, Ahmet Oğuz, Zargo Toure, Flavio Ramos, Pierre Nicolas Polomat, Yasin Pehlivan, Berat Özdemir, Sessegnon, Candeias, Mats Seuntjens, Giovanni Guy Yann Sio
Yedekler: Adıyaman, Şahindere, Arda Kızıldağ, Halil Pehlivan, Nadir Çiftçi, Sorin Stancu, Sefa Yılmaz, Erdem Özgenç, Soner Dikmen, Rahmetullah
Teknik Direktör: Özgür Doğramacı
Çaykur Rizespor: Gökhan, Mykola Moroziuk, Mohamed Abarhoun, Chatziisaias, Dario Melnjak, Amedej Vetrih, Tiemoko Diomande, Boldrin, Pauw, Samudio Segovia, Mostapha El Kabir
Yedekler: Tarık Çetin, Abdullah Durak, Joseph Larweh Attamah, Atakan Akkaynak, Yusuf Acer, Oğulcan Çağlayan, Barış Alıcı, Burak Albayrak, Oğuz Kağan Güçtekin, Orhan Ovacıklı
Teknik Direktör: İsmail Kartal
Kırmızı kart: Flavio Ramos (dk. 39) (Gençlerbirliği)