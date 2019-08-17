Süper Lig: Gençlerbirliği: 0 - Çaykur Rizespor: 1 (Maç Sonucu)

2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu’nun 1.
2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nun 1. haftasında Gençlerbirliği sahasında Çaykur Rizespor'u konuk ediyor. Mücadele, Çaykur Rizespor'un üstünlüğüyle sonuçlandı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
46. dakikada sol kanattan yapılan orta sonrası, topla ön direkte buluşan Samudio'nun çektiği şutu kaleci Diallo kornere uzaklaştırdı.
52. dakikada oyuna dahil olan Nadir Çiftçi'nin topuk pası sonrası ceza sahası dışından sol çaprazda topla buluşan Polomat'ın çektiği şut yandan dışarı çıktı.
60. dakikada Çaykur Rizespor oyuncusu Diomande oyundan çıkarak yerini Joseph Attamah'a bıraktı.
61. dakikada Gençlerbirliği oyuncusu Candeias'ın sağ kanattan çıkardığı ortaya Sio kafa vurdu ancak top az farkla auta gitti.
65. dakikada Çaykur Rizesporlu El Kabir'in sağ kanattan çıkardığı topla buluşan Melnjak ağları sarstı. 0-1
93. dakikada Gençlerbirliği'nin sol kanattan geliştirdiği ataktan çıkarılan ortaya Nadir Çiftçi kafa vurdu ancak top az farkla dışarı çıktı.
Stat: Eryaman Stadyumu
Hakemler: Bahattin Şimşek, Osman Gökhan Bilir, Kamil Çetin
Gençlerbirliği: Abdoulaye Diallo, Ahmet Oğuz, Zargo Toure, Flavio Da Silva Ramos, Pierre Yves Nicolas Polomat, Yasin Pehlivan (Rahmetullah dk. 75), Berat Ayberk Özdemir, Stephane Sessegnon, Daniel Joao Santos Candeias, Mats Seuntjens (Nadir Çiftçi dk. 45), Giovanni Guy Yann Sio (Sorin Bogdan Stancu dk. 67)
Yedekler: Übeyd Adıyaman, Abdullah Şahindere, Arda Kızıldağ, Halil İbrahim Pehlivan, Sefa Yılmaz, Erdem Özgenç, Soner Dikmen,
Teknik Direktör: Özgür Doğramacı
Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Mykola Moroziuk, Mohamed Abarhoun, Dimitrios Chatziisaias, Dario Melnjak, Amedej Vetrih (Abdullah Durak dk. 84 ?), Tiemoko İsmael Diomande (Joseph Larweh Attamah dk. 60), Fernando Hendrique Boldrin, Nill De Pauw (Barış Alıcı dk. 71), Braian Jose Samudio Segovia, Mostapha El Kabir
Yedekler: Tarık Çetin, Atakan Akkaynak, Yusuf Acer, Oğulcan Çağlayan, Burak Albayrak, Oğuz Kağan Güçtekin, Orhan Ovacıklı
Teknik Direktör: İsmail Kartal
Gol: Melnjak (dk. 65) (Çaykur Rizespor)
Kırmızı kart: Flavio Ramos (dk. 39) (Gençlerbirliği)
Sarı kartlar: Daniel Candeias, Rahmetullah (Gençlerbirliği), De Pauw, Segovia (Çaykur Rizespor)