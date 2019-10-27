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Süper Lig: Gençlerbirliği: 0 - Denizlispor: 1 (İlk Yarı)

Süper Lig’in 9.

Süper Lig'in 9. haftasında Gençlerbirliği sahasında Denizlispor'u ağırlıyor. Maçın ilk yarısı konuk ekibin 1-0 üstünlüğü ile sonuçlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


7. dakikada Ayite'nin kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Berat Özdemir'in kafa vuruşunda üst direğe de çarpan topu savunma çizgiden çıkardı.


8. dakikada Erdem Özgenç'in ortasında Bogdan Stancu'nun vuruşunda top az farkla yandan auta çıktı.


22. dakikada Giovanni Sio'nun yaklaşık 30 metreden şutunda kaleci Stachowiak köşeye giden topu çeldi.


34. dakikada sol kanattan Bergdich'in yerden ortasında ceza sahası içinde Olcay Şahan topu filelerle buluşturdu. 0-1



Stat: Eryaman


Hakemler: Halis Özkahya, Ali Saygın Ögel, Bilal Gölen


Gençlerbirliği: Ertaç Özbir, Zargo Torure, Pierre Polomat, Erdem Özgenç, Flavio Ramos, Daniel Candeias, Floyd Ayite, Giovanni Sio, Berat Özdemir, Stephane Sessegnon, Bogdan Stancu


Yedekler: Übeyd Adıyaman, Ahmet Oğuz, Halil İbrahim Pehlivan, Mattias Bjarsmyr, Mats Seuntjens, Soner Dikmen, Rahmetullah Berişbek, Sadio Diallo, Sefa Yılmaz, Nadir Çiftçi


Teknik Direktör: Mustafa Kaplan


Denizlispor: Adam Stachowiak, Mustafa Yumlu, Tiago Lopes, Cristian Sapunaru, Zakarya Bergdich, Radoslaw Murawski, İsmail Aissati, Olcay Şahan, Modou Barrow, Zeki Yavru, Oscar Estupinan


Yedekler: Tolgahan Acar, Kerem Can Akyüz, Oğuz Yılmaz, Issac Sackey, Kibong Mbamba, Sedat Şahintürk, Recep Niyaz, Burak çalık, Mehmet Akyüz, Hadi Sacko


Teknik Direktör: Mehmet Özdilek


Gol: Olcay Şahan (dk. 34) (Denizlispor)

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