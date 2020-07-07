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Süper Lig: Gençlerbirliği: 0 - Fenerbahçe: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 31.

Süper Lig'in 31. haftasında Gençlerbirliği, sahasında Fenerbahçe'yi konuk ediyor. İlk yarı 0-0'lık beraberlikle sonuçlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


5. dakikada Fenerbahçe savunmasını geçen Soner Dikmen'in vuruşu az farkla auta gitti.


9. dakikada Soner Dikmen'in caza sahasına yerden yaptığı ortada Jailson topu sektirdi. Topu önünde bulan Stancu'nun vuruşunda kaleci Altay Bayındır meşin yuvarlağı kornere çeldi.


19. dakikada Candeias'ın kullandığı köşe vuruşunda topa iyi yükselen Flavio'nun kafa vuruşunda top kaleciyi de geçerek auta çıktı.


32. dakikada ceza sahası içinde topu kontrol eden Stancu'nun yaptığı vuruşta kaleci Altay Bayındır, topu yatarak kurtardı. Pozisyonun devamında karambolde kaleye yönelen topu Altay Bayındır çizgi üzerinde topu son anda kornere çeldi.


34. dakikada çalımlarla ceza sahasına giren Ferdi Kadıoğlu'nun vuruşu kalecinin solundan az farkla auta gitti.


45. dakikada ceza sahasına giren Muriqi'nin şutunda top kaleci Ertaç Özbir'den oyun alanına geri döndü.



Stat: Eryaman


Hakemler: Alper Ulusoy, Mustafa Emre Eyisoy, İbrahim Bozbey


Gençlerbirliği: Ertaç Özbir, Erdem Özgenç, Flavio, Toure, Halil İbrahim Pehlivan, Soner Dikmen, Baiano ? (Yasin Pehlivan dk. 28), Sefa Yılmaz, Berat Ayberk Özdemir, Candeias, Stancu


Yedekler: Burak Çapkınoğlu, Ahmet Oğuz, Sessegnon, Sio, Rahmetullah Berişbek, Seuntjens, Arda Kızıldağ, Polomat, İlker Karakaş


Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu


Fenerbahçe: Altay Bayındır, Dirar, Jailson, Falette, Hasan Ali Kaldırım, Tolgay Arslan, Gustavo, Deniz Türüç, Ozan Tufan, Ferdi Kadıoğlu, Muriqi


Yedekler: Harun Tekin, Emre Belezoğlu, Mevlüt Erdinç, Allahyar, Zajc, Rodrigues, Murat Sağlam, Ömer Faruk Beyaz, Gürkan Başkan, Emir Miray Köksal


Teknik Sorumlu: Tahir Karapınar


Sarı Kartlar: Jailson, Ozan Tufan (Fenerbahçe)

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