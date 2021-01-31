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Süper Lig: Gençlerbirliği: 0 - FT Antalyaspor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 22.

Süper Lig'in 22. haftasında Gençlerbirliği, FT Antalyaspor'u konu ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


14. dakikada Fredy Ribeiro'nun sağ kanattan yaptığı ortada Bünyamin'in kafa vuruşu az farkla yandan auta gitti.


42. dakikada Ayite'nin sert ortasında ceza sahasında topa dokunan Stancu'nun şutunu kaleci Boffin güçlükle kornere çeldi.



Stat: Eryaman


Hakemler: Bahattin Şimşek, İbrahim Çağlar Uyarcan, Süleyman Özay, Emre Kargın


Gençlerbirliği: Nordfeldt, Diego (Rahmetullah Berişbek dk. 20), Arda Kızıldağ, Toure, Polomat, Soner Dikmen, Piris, Candeias, Ayite, Stancu, Sio


Yedekler: Übeyd Adıyaman, Halil İbrahim Pehlivan, Furman, Sefa Yılmaz, Spiridonovic, Mustafa Akbaş, Metehan Mert, , Andres, Murat Yıldırım


Teknik Direktör: Mustafa Kaplan


FT Antalyaspor: Boffin, Bünyamin Balcı, Naldo, Kudryashov, Eren Albayrak, Hakan Özmert, Nuri Şahin, Fredy Ribeiroxx, Gökdeniz Bayrakdar, Orgill, Sam


Yedekler: Doğukan Özkan, Ferhat Kaplan, Ersan Adem Gülüm, Bahadır Öztürk, Drole, Mevlüt Han Ekelik, Serdar Gürler, İmeri, Veysel Sarı, Fehmi Koç


Teknik Direktör: Ersun Yanal

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