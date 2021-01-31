İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Süper Lig: Gençlerbirliği: 0 - FT Antalyaspor: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 22.

Süper Lig'in 22. haftasında Gençlerbirliği, Antalyaspor'u ağırladı. Karşılaşma konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


65. dakikada sağ kanattan topu taşıyan Fredy Ribeiro pasını ceza alanı dışındaki Nuri Şahin'e çevirdi. Nuri'nin sert şutu kalecinin solundan auta çıktı.


87. dakikada Fredy Ribeiro'nun sol kanattan ceza sahasına ortaladığı topa dokunan Sam, meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 0-1



Stat: Eryaman


Hakemler: Bahattin Şimşek, İbrahim Çağlar Uyarcan, Süleyman Özay


Gençlerbirliği: Nordfeldt, Diego (Rahmetullah Berişbek dk. 20), Arda Kızıldağ (Halil İbrahim Pehlivan dk. 64), Toure, Polomat, Soner Dikmen, Piris, Candeias, Ayite (Murat Yıldırım dk. 75), Stancu, Sio (Spiridonovic dk. 64)


Yedekler: Übeyd Adıyaman, Furman, Sefa Yılmaz, Mustafa Akbaş, Metehan Mert, Andres,


Teknik Direktör: Mustafa Kaplan


FT Antalyaspor: Boffin, Bünyamin Balcı, Naldo, Kudryashov, Eren Albayrak, Hakan Özmert (İmeri dk. 52), Nuri Şahin (Serdar Gürler dk. 90 ?), Fredy Ribeiro, Gökdeniz Bayrakdar, Orgill, Sam (Veysel Sarı dk. 89 ?)


Yedekler: Doğukan Özkan, Ferhat Kaplan, Ersan Adem Gülüm, Bahadır Öztürk, Drole, Mevlüt Han Ekelik, Fehmi Koç


Teknik Direktör: Ersun Yanal


Gol: Sam (dk. 87) (FT Antalyaspor )


Sarı kartlar: Orgill (FT Antalyaspor), Soner Dikmen, Rahmetullah Berişbek (Gençlerbirliği)

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.