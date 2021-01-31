Süper Lig: Gençlerbirliği: 0 - FT Antalyaspor: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 22.
Süper Lig'in 22. haftasında Gençlerbirliği, Antalyaspor'u ağırladı. Karşılaşma konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
65. dakikada sağ kanattan topu taşıyan Fredy Ribeiro pasını ceza alanı dışındaki Nuri Şahin'e çevirdi. Nuri'nin sert şutu kalecinin solundan auta çıktı.
87. dakikada Fredy Ribeiro'nun sol kanattan ceza sahasına ortaladığı topa dokunan Sam, meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 0-1
Stat: Eryaman
Hakemler: Bahattin Şimşek, İbrahim Çağlar Uyarcan, Süleyman Özay
Gençlerbirliği: Nordfeldt, Diego (Rahmetullah Berişbek dk. 20), Arda Kızıldağ (Halil İbrahim Pehlivan dk. 64), Toure, Polomat, Soner Dikmen, Piris, Candeias, Ayite (Murat Yıldırım dk. 75), Stancu, Sio (Spiridonovic dk. 64)
Yedekler: Übeyd Adıyaman, Furman, Sefa Yılmaz, Mustafa Akbaş, Metehan Mert, Andres,
Teknik Direktör: Mustafa Kaplan
FT Antalyaspor: Boffin, Bünyamin Balcı, Naldo, Kudryashov, Eren Albayrak, Hakan Özmert (İmeri dk. 52), Nuri Şahin (Serdar Gürler dk. 90 ?), Fredy Ribeiro, Gökdeniz Bayrakdar, Orgill, Sam (Veysel Sarı dk. 89 ?)
Yedekler: Doğukan Özkan, Ferhat Kaplan, Ersan Adem Gülüm, Bahadır Öztürk, Drole, Mevlüt Han Ekelik, Fehmi Koç
Teknik Direktör: Ersun Yanal
Gol: Sam (dk. 87) (FT Antalyaspor )
Sarı kartlar: Orgill (FT Antalyaspor), Soner Dikmen, Rahmetullah Berişbek (Gençlerbirliği)