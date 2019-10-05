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Süper Lig: Gençlerbirliği: 0 - Galatasaray: 0 (Maç sonucu)

Gençlerbirliği, Süper Lig’in 7.

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 7. haftasında evinde Galatasaray ile 0-0 berabere kaldı.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


55. dakikada Galatasaray ceza sahası içerisinde topla buluşan Ayite'nin şut denemesi kaleci Fernando Muslera'dan döndü.


72. dakikada Giovanni Sio, kaleci Muslera'yı önde görerek orta sahaya yakın bir noktadan sert vurdu ancak Muslera son anda topu kornere çeldi.


76. dakikada Gençlerbirliği oyuncusu Stephane Sessegnon'un pası ile buluşan Ayite'nin, Galatasaray ceza sahasının dışından çektiği şut savunmadan döndü.


79. dakikada Galatasaray ceza sahası içerisine açılan ortayı değerlendiren Bogdan Stancu'nun indirdiği topla buluşan Ayite'nin şutu savunmadan döndü.


85. dakikada Gençlerbirliği'nde yaptığı müdahale sonrasında ikinci sarıdan kırmızı kart gören Ahmet Oğuz oyun dışı kaldı.



Stat: Eryaman


Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Ekrem Kan


Gençlerbirliği: Ertaç Özbir, Zargo Toure, Pierre-Yves Polomat, Ahmet Oğuz, Flavio Ramos, Fabricio Baiano ? (Berat Özdemir dk. 10), Daniel Candeias, Rahmetullah Berişbek (Bogdan Stancu dk. 77), Stephan Sessegnon, Floyd Ayite (Sefa Yılmaz dk. 87 ?), Giovanni Sio


Yedekler: Abdoulaye Diallo, Erdem Özgenç, Halil İbrahim Pehlivan, Mattias Bjarsmyr, Mats Seuntjens, Soner Dikmen, Nadir Çiftçi


Teknik Direktör: Mustafa Kaplan


Galatasaray: Fernando Muslera, Yuto Nagatomo, Mariano Filho, Ryan Donk, Marcao, Younes Belhanda, Sofiane Feghouli (Jimmy Durmaz dk. 51), Steven N'zonzi, Selçuk İnan (Adem Büyük dk. 65), Ryan Babel, Florin Andone (Emre Mor dk. 85 ?)


Yedekler: Okan Koçuk, Emre Taşdemir, Şener Özbayraklı, Ahmet Çalık, Taylan Antalyalı, Jean Michael Seri, Ömer Bayram


Teknik Direktör: Fatih Terim


Kırmızı Kart: Ahmet Oğuz (dk. 85) (Gençlerbirliği)


Sarı Kart: Flavio Ramos, Pierre- Yves Polomat, Giovanni Sio, Zargo Toure, Berat Özdemir (Gençlerbirliği), Ryan Donk, Mariano Filho, Jimmy Durmaz, Belhanda (Galatasaray)

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