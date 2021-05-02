Süper Lig: Gençlerbirliği: 0 - Galatasaray: 2 (Maç sonucu)

Süper Lig'in 39. haftasında Gençlerbirliği, Galatasaray'ı konuk etti. Mücadele sarı-kırmızılı takımın 2-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

48. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Halil İbrahim Dervişoğlu rakiplerinden sıyrıldıktan sonra kaleci ile karşı karşı karşıya kaldı. Bekletmeden vuran Halil'in şutunda top, kaleci Nordfeldt'te kaldı.

53. dakikada Halil İbrahim Dervişoğlu ile Arda Kızıldağ'ın hava topu mücadelesinde seken top, ceza sahası içerisindeki Emre Akbaba'nın önüne düştü. Bu oyuncunun şutu ağlarla buluştu. 0-2

65. dakikada sol kanatta rakiplerinden sıyrılan Babel, ceza sahası içerisinde müsait pozisyonda olan Emre Akbaba'ya pasını aktardı. Topu ağlara gönderen Akbaba'nın golü VAR incelemesi sonucunda elle oynama gerekçesi ile iptal edildi.

74. dakikada sağ kanattan Şener'in köşe atışında ceza sahası içinde Marcao'nun kafa vuruşunda kaleci Nordfeldt gole izin vermedi.

Stat: Eryaman

Hakemler: Halis Özkahya, İlker Takpak, İbrahim Bozbey

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Arda Kızıldağ, Angelo, Halil İbrahim Pehlivan (Polomat dk. 60), Soner Dikmen (Murat Yıldırım dk. 60), Motta, Candeias (Sio dk. 45), Lima (İlker Karakaş dk. 80 ?), Sefa Yılmaz (Rahmetullah Berişbek dk. 80 ?), Stancu

Yedekler: Übeyd Adiyaman, Mustafa Akbaş, Ömürcan Artan, Mugni, Mustafa Seyha

Teknik Direktör: Özcan Bizati

Galatasaray: Muslera, Şener Özbayraklı, Marcao, Donk, Ömer Bayram (Saracchi dk. 73), Taylan Antalyalı, Gedson (Emre Kılınç dk. 73), Emre Akbaba (Mostafa dk. 84 ?), Babel (Arda Turan dk. 77), Kerem Aktürkoğlu, Halil İbrahim Dervişoğlu (Falcao dk. 73)

Yedekler: Okan Kocuk, Linnes, Oğulcan Çağlayan, Yedlin, Feghouli

Teknik Direktör: Fatih Terim

Goller: Halil İbrahim Dervişoğlu (dk. 44), Emre Akbaba (dk. 54) (Galatasaray)

Sarı kartlar: Gedson (Galatasaray), Lima (Gençlerbirliği)