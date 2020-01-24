İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Süper Lig: Gençlerbirliği: 0 - Gaziantep FK: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 19.

Süper Lig'in 19. haftasında Gençlerbirliği, sahasında Gaziantep FK'yı ağırlıyor. Mücadelede ilk yarı 0-0 sonuçlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


17. dakikada Güray Vural'ın ceza sahsı dışından yaptığı sert vuruşta top direğe çarparak oyun alanına döndü.


21. dakikada savunmadan aldığı top ile ceza sahsına giren Kayode'nin şutu üstten auta gitti.


31. dakikada Sefa Yılmaz'ın şık pasında topla buluşan Giovanni Sio şutunu kaleci Günay Güvenç kurtardı.



Stat: Eryaman


Hakemler: Mete Kalkavan, Özgür Ertem, Osman Gökhan Bilir


Gençlerbirliği: Nordfeldt, Erdem Özgenç, Bjarsmyr, Toure, Polomat, Baiano, Sessegnon, Candeias, Sefa Yılmaz, Ayite, Sio


Yedekler: Ertaç Özbir, Ahmet Oğuz, Halil İbrahim Pehlivan, Berat Ayberk Özdemir, Rahmetullah Berişbek, Mats, Sadio Diallo, Soner Dikmen, Flavio, İlker Karakaş


Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu


Gaziantep FK: Günay Güvenç, Miroslaw Olkowski, Djilobodji, Kana Bıyık, Toşca, Morais, Chibsah, Kubilay Aktaş, Güray Vural, Muhammet Demir, Kayode


Yedekler: Haydar Yılmaz, Mustafa Burak Bozan, Ulaş Zengin, Mehmet Erdem Uğurlu, Twumasi, Pawlowski, Kenan Özer, Furkan Soyalp


Teknik Direktör: Marius Sumudica


Sarı Kart: Giovanni Sio (Gençlerbirliği)

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.