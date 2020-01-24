Süper Lig: Gençlerbirliği: 0 - Gaziantep FK: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 19.
Süper Lig'in 19. haftasında Gençlerbirliği, sahasında Gaziantep FK'yı ağırlıyor. Mücadelede ilk yarı 0-0 sonuçlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
17. dakikada Güray Vural'ın ceza sahsı dışından yaptığı sert vuruşta top direğe çarparak oyun alanına döndü.
21. dakikada savunmadan aldığı top ile ceza sahsına giren Kayode'nin şutu üstten auta gitti.
31. dakikada Sefa Yılmaz'ın şık pasında topla buluşan Giovanni Sio şutunu kaleci Günay Güvenç kurtardı.
Stat: Eryaman
Hakemler: Mete Kalkavan, Özgür Ertem, Osman Gökhan Bilir
Gençlerbirliği: Nordfeldt, Erdem Özgenç, Bjarsmyr, Toure, Polomat, Baiano, Sessegnon, Candeias, Sefa Yılmaz, Ayite, Sio
Yedekler: Ertaç Özbir, Ahmet Oğuz, Halil İbrahim Pehlivan, Berat Ayberk Özdemir, Rahmetullah Berişbek, Mats, Sadio Diallo, Soner Dikmen, Flavio, İlker Karakaş
Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu
Gaziantep FK: Günay Güvenç, Miroslaw Olkowski, Djilobodji, Kana Bıyık, Toşca, Morais, Chibsah, Kubilay Aktaş, Güray Vural, Muhammet Demir, Kayode
Yedekler: Haydar Yılmaz, Mustafa Burak Bozan, Ulaş Zengin, Mehmet Erdem Uğurlu, Twumasi, Pawlowski, Kenan Özer, Furkan Soyalp
Teknik Direktör: Marius Sumudica
Sarı Kart: Giovanni Sio (Gençlerbirliği)