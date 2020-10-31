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Süper Lig: Gençlerbirliği: 0 - Gaziantep FK: 1 (İlk yarı)

Süper Lig’in 7.

Süper Lig'in 7. haftasında Gençlerbirliği, sahasında Gaziantep FK ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı Gaziantep FK'nın 1-0 üstünlüğü ile sonuçlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


16. dakikada Kana Bıyık'ın ceza sahası içerisinde almak istediği top Gençlerbirliği futbolcusu Murat Yıldırım'ın eline çarpması sonucu hakem penaltı noktasını gösterdi.


18. dakikada kazanılan penaltıyı Maxim düzgün bir vuruş ile gole çevirdi. 0-1


29. dakikada Sousa'nın 20 metreden yaptığı vuruşta kaleci Nordfelt topu güçlükle kornere çeldi.



Stat: Eryaman


Hakemler: Turgut Doman, Süleyman Özay, Bilal Gölen


Gençlerbirliği: Nordfelt, Johansson, Murat Yıldırım, Toure, Angelo, Motta, Furman, Polomat, Sefa Yılmaz, Candeias, İlker Karakaş


Yedekler: Übeyd Adıyaman, Halil İbrahim Pehlivan, Arda Kızıldağ, Berat Ayberk Özdemir, Soner Dikmen, Stancu, Rahmetullah Berişbek, Abdullah Şahindere, Sami Gökhan Altınparmak, Ayite


Teknik Direktör: Mert Nobre


Gaziantep FK: Günay Güvenç, Djilobodji, Kana-Bıyık, Tosça, Maxim, Sousa, Mirallas, Morais, Oğuz Ceylan, Muhammet Demir, Dicko


Yedekler: Çağlar Şahin Akbaba, Kubilay Aktaş, Kenan Özer, Jefferson, Güray Vural, Olkowski, Mirza Cihan, Vetrih, Enver Cenk Şahin, Furkan Soyalp


Teknik Direktör: Marius Sumudica


Gol: Maxim (dk. 18 pen.) (Gaziantep FK)


Sarı Kart: Murat Yıldırım (Gençlerbirliği)

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