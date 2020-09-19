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Süper Lig: Gençlerbirliği: 0 - İH Konyaspor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 2.

Süper Lig'in 2. haftasında Gençlerbirliği, Konyaspor'u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


7. dakikada Piris da Motta'nın ceza sahası sol çaprazından şutunda top direğin yanından auta gitti.


15. dakikada Gençlerbirliği'nin geliştirdiği atakta topla buluşan Soner Dikmen'in ceza sahası içi sağ çaprazından vuruşunda meşin yuvarlak savunmadan döndü.


33. dakikada ceza sahasına yapılan ortada Farouk Miya'nın sağ çaprazdan şutunu kaleci Nordfeldt kurtardı.



Stat: Eryaman


Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu, Mehmet Kısal, Hakan Yemişken


Gençlerbirliği: Kristoffer Nordfeldt, Halil İbrahim Pehlivan, Angelo, Toure, Johansson, Piris da Motta, Soner Dikmen, Sio, Sefa Yılmaz, Candeias, Stancu


Yedekler: Übeyd Adıyaman, Abdullah Şahindere, Arda Kızıldağ, Dominik Furman, Mustafa Çeçenoğlu, Floyd Ayite, Berat Özdemir, Murat Yıldırım, Sami Gökhan Altıparmak, İlker Karakaş


Teknik Sorumlu: Mert Nobre


Konyaspor: İbrahim Sehic, Guilherme Sitya, Marin Anicic, Uğur Demirok, Nejc Skubic, Amir Hadziahmetovic, Marko Jectovic, Ömer Ali Şahiner, Farouk Miya, Levan Shengella, Sokol Cikalleshi


Yedekler: Mücahit Atalay, Abdülkerim Bardakçı, Savaş Polat, Adil Demirbağ, Deni Milosevic, Şener Kaya, Musa Çağıran, Thuram, Samuel Eduok


Teknik Direktör: İsmail Kartal

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