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Süper Lig: Gençlerbirliği: 0 - Kasımpaşa: 0 (İlk yarı)

ANKARA (İHA) – Süper Lig’in 31.

ANKARA (İHA) – Süper Lig'in 31. haftasında Gençlerbirliği sahasında Kasımpaşa'yı ağırlıyor. Maçın ilk devresi golsüz beraberlik sonuçlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


11. Dakikada Hadergjonaj'ın ceza sahası içinde sağdan yaptığı yerden ortaya Yusuf Erdoğan'ın dokunması sonucu top sol direğin dibinden auta çıktı.


21. dakikada kazanılan köşe vuruş sonrasında Halil İbrahim Pehlivan kalesine ters bir kafa vuruşu yaptı fakat kaleci Nordfeldt topa hakim oldu.


24. dakikada orta sahadan topu karşı kaleye taşıyan Soner Dikmen rakiplerinden sıyrıldıktan sonra kaleyi düşündü. Bu oyuncunun şutu sol direğin dibinden auta çıktı.


35. dakikada Hadadi'nin ceza sahasının solundan açtığı ortaya düzgün bir şekilde kafa vuran Hajradinovic, kaleci Nordfeldt'i geçemedi.


37. dakikada kontra atakla topu taşıyan Koomson, sağından bindiren Yusuf Erdoğan'a pas çıkardı. Bu oyuncu ceza sahasına içine bekletmeden açtığı ortada topa dokunan Aytaç Kara file bekçisinde kaldı.





Stat: Eryaman



Hakemler: Arda Kardeşler, Abdullah Bora Özkara, Mehmet Cem Hanoğlu



Gençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Arda Kızıldağ, Mustafa Akbaş (Diego dk. 41 ?), Halil İbrahim Pehlivan, Soner Dikmen, Mendoza, Murat Yıldırım, Candeias, Ayite, Cordovil


Yedekler: Übeyd Adıyaman, Furman, Sefa Yılmaz, Spiridonovic, İlker Karakaş, Rahmetullah Berişbek, Ömürcan Artan, Mugni, Polomat


Teknik Direktör: Özcan Bizati


Kasımpaşa: Ramazan Köse, Hadergjonaj, Sadiku, Tosic, Haddadi, Drinkwater, Aytaç Kara, Hajradinovic, Koomson, Yusuf Erdoğan, Thelin


Yedekler: Mahmut Ertuğrul Taşkıran, Berk Çetin, Anıl Koç, Koita, Evren Eren Elmalı, Varga, Mehmet Fevzi Yıldırım, Furkan Külekçi, Doğucan Haspolat, Hasan Emre Yeşilyurt


Teknik Direktör: Fuat Çapa


Sarı Kart: Ayite (Gençlerbirliği)

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