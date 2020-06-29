Süper Lig: Gençlerbirliği: 0 - Kasımpaşa: 1 (İlk yarı)

Süper Lig’in 29.
Süper Lig'in 29. haftasında Gençlerbirliği, sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya geliyor. Müsabakanın ilk yarısı Kasımpaşa'nın 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
7. dakikada sağ tarafta topla buluşan Koita'nın yerden içeri çevirdiği topa ön direkte Mame Thiam'ın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan auta gitti.
17. dakikada Mame Thiam'ın pasında ceza sahası içi sol tarafında topla buluşan Koita'nın dar açıdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1
27. dakikada Quaresma'nın pasında ceza sahası içi kale önünde kaleci Nordfeldt ile karşı karşıya kalan Koita'nın vuruşunda meşin yuvarlak kaleciden oyun alanına döndü.
Stat: Eryaman
Hakemler: Halis Özkahya, Ekrem Kan, Hakan Yemişken
Gençlerbirliği: Nordfeldt, Erdem, Flavio, Toure, Halil İbrahim, Baiano, Sessegnon, Sio, Candeias, Ayite, Stancu
Yedekler: Ertaç, Ahmet Oğuz, Soner Dikmen, Polomat, Berat, Yasin Pehlivan, Sefa Yılmaz, Rahmetullah Berişbek, Seuntjens, İlker Karakaş
Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu
Kasımpaşa: Ramazan, Hadergjonaj, Fernandes, Meriah, Haddadi, Pavelka, Aytaç, Quaresma, Thiam, Hajradinovic, Koita
Yedekler: Fatih, Berk Çetin, Brecka, Doğucan Haspolat, Yusuf Erdoğan, Tarkan Serbest, İlhan Depe, Ndongala, Anıl Koç, Gohou
Teknik Direktör: Fuat Çapa
Gol: Koita (dk. 17) (Kasımpaşa)
Sarı kart: Fernandes (Kasımpaşa)