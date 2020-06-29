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Süper Lig: Gençlerbirliği: 0 - Kasımpaşa: 2 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 29.

Süper Lig'in 29. haftasında Gençlerbirliği, sahasında karşılaştığı Kasımpaşa'ya 2-0'lık skorla mağlup oldu.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


64. dakikada sol taraftan Yusuf'un içeri çevirdiği topa Koita'nın sert şutunda meşin yuvarlağı kaleci Nordfeldt kornere çeldi.


70. dakikada Koita'nın pasında ceza sahası dışı sağ çaprazında topun sahibi olan Thiam'ın sert şutun kaleci Nordfeldt meşin yuvarlağı oyun alanına çeldi.


71. dakikada Pavelka'nın ara pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Yusuf Erdoğan'ın kaleye sokulup kaleciyle karşı karşıya gelerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Nordfeldt'ten oyun alanına döndü.


73. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Ayite'nin sert şutunda meşin yuvarlağı kaleci Ramazan oyun alanına çeldi.


90+3. dakikada Haddadi'nin sol taraftan ortasında ceza yayı önünde Hajradinovic topla buluştu. Hajradinovic'in düzeltip doğrudan kaleye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan auta gitti.


90+4. dakikada Tarkan'ın ara pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Ndongala'nın kaleye sokularak dar açıdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-2



Stat: Eryaman


Hakemler: Halis Özkahya, Ekrem Kan, Hakan Yemişken


Gençlerbirliği: Nordfeldt, Erdem (İlker dk. 87 ?), Flavio, Toure, Halil İbrahim, Baiano (Rahmetullah Berişbek dk. 70), Sessegnon (Berat dk. 60), Sio (Sefa Yılmaz dk. 70), Candeias (Yasin dk. 60), Ayite, Stancu


Yedekler: Ertaç, Ahmet Oğuz, Soner Dikmen, Polomat, Seuntjens


Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu


Kasımpaşa: Ramazan, Hadergjonaj, Fernandes, Meriah, Haddadi, Pavelka, Aytaç, Quaresma (Yusuf dk. 60), Thiam (Ndongala dk. 75), Hajradinovic, Koita (Tarkan dk. 83)


Yedekler: Fatih, Berk Çetin, Brecka, Doğucan Haspolat, İlhan Depe, Anıl Koç, Gohou


Teknik Direktör: Fuat Çapa


Goller: Koita (dk. 17), Ndongala (dk. 90+ 4) (Kasımpaşa)


Sarı kartlar: Fernandes (Kasımpaşa) Yasin, Flavio (Gençlerbirliği)

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