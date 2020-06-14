Süper Lig: Gençlerbirliği: 0 - Konyaspor: 0 (İlk yarı)

Korona virüs nedeniyle ara verilen ve 12 Haziran’da yeniden başlayan Süper Lig’in 27.
Korona virüs nedeniyle ara verilen ve 12 Haziran'da yeniden başlayan Süper Lig'in 27. haftasında Gençlerbirliği, sahasında Konyaspor'u konuk ediyor. İlk yarı 0-0'lık beraberlikle sonuçlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
13. dakikada Konyaspor'un atağında ceza sahasının dışından Rijad Bajic'in şutu defanstan döndü.
24. dakikada Shengelia'nın pasında topla buluşan Milosevic‘in şutu direğe çarparak oyun alanına geri döndü.
35. dakikada Gençlerbirliği'nin sağ kanattan geliştirdiği atakta Sio'nun şutu kaleci Serkan Kırıntılı'da kaldı.
Stat: Eryaman
Hakemler: Alper Ulusoy, İsmail Şencan, Deniz Caer Özaral
Gençlerbirliği: Nordfeldt, Halil İbrahim, Toure, Yasi, Erdem, Mats, Flavio, Candeias, Sessego, Sio, Stancu
Yedekler: Ertaç Özbir, Ahmet Oğuz, Berat Ayberk Özdemir, Floyd Ayite, Sefa Yılmaz, Soner Dikmen, Arda Kızıldağ, Sami Gökhan Altıparmak, Pierre Polomat, İlker Karakaş
Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu
Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Ali Turan, Uğur Demirok, Marin Anicic, Guilherme Sitya, Amir Hadziahmetovic, Jens Jonsson, Pablo Hurtado (Marko Jevtovic dk. 39), Levan Shegelia, Riad Bajic, Deni Milosevic
Yedekler: Mahmut Taşkıran, Volkan Fındıklı, Selim Ay, Faruku Miya, Alper Uludağ, Şener Kaya, Ferhat Öztorun, Erdon Dacı, Rogerio Rosario
Teknik Direktör: Bülent Korkmaz
Sarı Kartlar: Marin Anicic (Holding Konyaspor)