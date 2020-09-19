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Süper Lig: Gençlerbirliği: 0 - Konyaspor: 0 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 2.

Süper Lig'in 2. haftasında Gençlerbirliği evinde Konyaspor'u konuk etti. Mücadele 0-0 eşitlikle sona erdi.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


61. dakikada Gençlerbirliği oyuncusu Bogdan Stancu ceza sahası içi sol çaprazından şut denemesinde bulundu ancak top savunmada kladı.


65. dakikada Konyaspor oyuncusu Nejc Skubic'in ceza sahası içi sağ çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak dışarı gitti.



Stat: Eryaman


Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu, Mehmet Kısal, Hakan Yemişken


Gençlerbirliği: Kristoffer Nordfeldt, Halil İbrahim Pehlivan (Arda Kızıldağ dk. 74), Angelo, Toure, Johansson, Piris da Motta, Soner Dikmen (Murat Yıldırım dk. 46), Sio, Sefa Yılmaz (Floyd Ayite dk. 74), Candeias, Stancu (İlker Karakaş dk. 88 ?)


Yedekler: Übeyd Adıyaman, Abdullah Şahindere, Dominik Furman, Mustafa Çeçenoğlu, Berat Özdemir, Sami Gökhan Altıparmak


Teknik Direktör: Mert Nobre


İttifak Holding Konyaspor: İbrahim Sehic, Guilherme Sitya, Marin Anicic (Adil Demirbağ dk. 63), Uğur Demirok, Nejc Skubic, Amir Hadziahmetovic, Marko Jectovic, Ömer Ali Şahiner (Musa Çağıran dk. 77), Farouk Miya (Samuel Eduok dk. 63), Levan Shengella (Deni Milosevic dk. 87 ?), Sokol Cikalleshi (Thuram dk. 87 ?)


Yedekler: Mücahit Atalay, Abdülkerim Bardakçı, Savaş Polat, Şener Kaya


Teknik Direktör: İsmail Kartal


Sarı kartlar: Ömer Ali Şahiner, Samuel Eduok (İH Konyaspor)

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