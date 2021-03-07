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Süper Lig: Gençlerbirliği: 0- M. Başakşehir: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 29.

Süper Lig'in 29. haftasında Gençlerbirliği, Medipol Başakşehir'i konuk ediyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz beraberlikle sonuçlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


29. dakikada Berkay Özcan'ın ortasında arka direkte topa iyi yükselen Mehmet Topal'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.


45+1. dakikada Furman'ın kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içerisinde Lima'nın kafa vuruşunda top direkten oyun alanına geri döndü.



Stat: Eryaman


Hakemler: Özgür Yankaya, Volkan Ahmet Narinç, Samet Çavuş


Gençlerbirliği: Nordfeldt, Polomat, Angelo, Johansson, Motta, Candeias, Furman, Soner Dİkmen, Sefa Yılmaz, Murat Yıldırım, Lima


Yedekler: Übeyd Adıyaman, Halil İbrahim Pehlivan, Arda Kızıldağ, Spiridonovic, Metehan Mert, İlker Karakaş, Gökhan Altıparmak, Ömürcan Artan, Mugni, Ayite


Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak


Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Hasan Ali Kaldırım, Epureanu, Ponck, Ömer Ali Şahiner, Mehmet Topal Aleksic, Berkay Özcan, Giuliano, Deniz Türüç, Crivelli


Yedekler: Ahmet Said Kıvanç, Fehmi Mert Günok, Rafael, Edin Visca, Ba, Ravil Tagir, Tolga Ciğerci, Ndayishimye, Mete Kaan Demir, Cemali Sertel


Teknik Direktör: Aykut Kocaman


Sarı kart: Aleksic (M.Başakşehir)

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