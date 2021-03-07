Süper Lig: Gençlerbirliği: 0 - M. Başakşehir: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 29.
Süper Lig'in 29. haftasında Gençlerbirliği sahasında M. Başakşehir'e 1-0 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
65. dakikada Hasan Ali Kaldırım'ın orta sahadan verdiği pasta kaleci ile karşı karşıya kalan Deniz Türüç'ün vuruşunu kaleci Nordfeldt kurtardı.
68. dakikada Ayite'nin ortasında Lima'nın kafa vuruşunu kaleci Volkan Babacan kurtardı.
73. dakikada Candeias'ın pasında Lima'nın vuruşunda top kaleci Volkan Babacan'dan oyun alanına geri döndü.
90. dakikada ceza sahası dışından Tolga Ciğerci'nin vuruşunda kaleci Nordfeldt'ten seken topu Ba filelerle buluşturdu.
Stat: Eryaman
Hakemler: Özgür Yankaya, Volkan Ahmet Narinç, Samet Çavuş
Gençlerbirliği: Nordfeldt, Polomat, Angelo, Johansson, Motta, Candeias, Furman (Mugni dk. 84 ?), Soner Dikmen (Gökhan Altıparmak dk. 90+2 ?), Sefa Yılmaz (Arda Kızıldağ dk. 84 ?), Murat Yıldırım (Ayite dk. 67), Lima
Yedekler: Übeyd Adıyaman, Halil İbrahim Pehlivan, Spiridonovic, Metehan Mert, İlker Karakaş, Ömürcan Artan
Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak
Başakşehir: Volkan Babacan, Hasan Ali Kaldırım, Ömer Ali Şahiner (Rafael dk. 46), Epureanu, Ponck, Giuliano (Ndayishimye dk. 84 ?), Aleksic (Edin Visca dk. 71), Berkay Özcan, Deniz Türüç, Mehmet Topal (Tolga Ciğerci dk. 84 ?), Crivelli (Ba dk. 59)
Yedekler: Ahmet Said Kıvanç, Fehmi Mert Günok, Ravil Tagir, Mete Kaan Demir, Cemali Sertel
Teknik Direktör: Aykut Kocaman
Goller: Ba (dk. 90) (M. Başakşehir)
Kırmızı Kart: Polomat (dk. 89) (Gençlerbirliği)
Sarı Kartlar: Aleksic, Hasan Ali Kaldırım (M.Başakşehir)