S?per Lig: Gen?lerbirli?i: 0 - Sivasspor: 1 (?lk yar?)

S?per Lig’in 16.
S?per Lig'in 16. haftas?nda Gen?lerbirli?i, Sivasspor'u a??rl?yor. ?lk yar? misafir tak?m?n 1-0 ?st?nl???yle tamamland?.
Ma?tan dakikalar (?lk yar?)
6. dakikada Erdo?an Ye?ilyurt'un ceza yay?n?n sol taraf?ndan yapt??? vuru?ta top kaleci Erta?'ta kald?.
24. dakikada Erdo?an'?n ara pas?nda ceza sahas? i?i sa? taraf?nda me?in yuvarla?? ?n?nde bulan Yatabare'nin uzak dire?e yapt??? ortada Kone, topu a?lara g?nderdi. 0-1
33. dakikada h?zl? geli?en Sivasspor ata??nda Mert Hakan'?n pas?yla ceza yay?nda topla bulu?an Hakan Arslan'?n sert vuru?unu kaleci Erta? kornere ?eldi.
43. dakikada orta saha yak?nlar?ndan kullan?lan serbest vuru?ta top, ceza sahas?nda Yasin Pehlivan'?n ?n?nde kald?. Bu oyuncunun pas?nda Sefa Y?lmaz'?n geli?ine vuru?unu kaleci Samassa ?izgiden ??kartt?.
Stat: Eryaman
Hakemler: Halis ?zkahya, Cevdet K?m?rc?o?lu, Samet ?avu?
Gen?lerbirli?i: Erta? ?zbir, Yasin Pehlivan, Bjarsmyr, Toure, Halil ?brahim Pehlivan, Baiano, Sessegnon, Candeias, Seuntjens, Sefa Y?lmaz, Stancu.
Yedekler: ?beyd Ad?yaman, Berat Ayberk ?zdemir, Nadir ?ift?i, Floyd Ayite, Rahmetullah Beri?bek, Erdem ?zgen?, Arda K?z?lda?, Diallo, Flavio Ramos, Pierre Polomat
Teknik Direkt?r: Hamza Hamzao?lu
Sivasspor: Samassa, Marcelo Teixeira, Aaron Apindangoye, Caner, U?ur ?ift?i, Ziya Erdal, Hakan Arslan, Mert Hakan Yanda?, Erdo?an Ye?ilyurt, Mustapha Yatabare, Arouna Kone
Yedekler: Muammer Z?lfikar Y?ld?r?m, Ali ?a?al Vural, Fernando Andrade, Isaac Cofie, Paul Papp, Abdou Razack Traore, Armin Derlek, Furkan Sa?lam, Volkan E?ri
Teknik Direkt?r: R?za ?al?mbay
Sar? kartlar: Marcelo Teixeirea, Caner Osmanpa?a (Sivasspor)
Gol: Arouna Kone (dk. 24) (Sivasspor)