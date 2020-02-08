Süper Lig: Gençlerbirliği: 0 - Trabzonspor: 0 (İlk yarı)

Maçtan dakikalar (İlk Yarı)

7. dakikada sol kanattan serbest vuruş kullanan Trabzonspor'da Guilherme'nin ortasına Campi vurdu. Gençlerbirliği savunma oyuncularının markajında kalan Campi etkili bir vuruş gerçekleştiremedi ve top kale direğinin hemen yanından auta çıktı.

11. dakikada sol kanattan kullanılan Gençlerbirliği serbest vuruşunda Trabzonspor savunması topu karşıladı. Ceza yayı üzerinde topla buluşan Sessegnon etkili bir vuruş yaptı. Trabzonspor kalecisi Uğurcan Çakır, topu güçlükle bloke etti ve kornere çeldi.

17. dakikada Gençlerbirliği takımında Candeias sağ kanattan etkili bir çalımla ceza sahasına girdi. Kaleye teğet açtığı ortada Gençlerbirliği taraftarını heyecanlandıran Candeias'ın ortasına hiçbir takımı arkadaşı dokunamadı.

24. dakikada Trabzonspor atağını kesen Sefa Yılmaz, sağ kanattan hareketlenen Candeias'ın önüne etkili bir ara pası verdi. Candeias'ın açtığı ortada müsait bir pozisyonda topla buluşan Nadir, boş kaleye topu kalenin üstünden dışarı vurdu.

Stat: Eryaman

Hakemler: Hüseyin Göçek, Serkan Ok, İlker Takpak

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Toure, Halil İbrahim Pehlivan, Erdem Özgenç, Flavio Ramos, Baiano, Yasin Pehlivan, Candeias, Sefa Yılmaz, Sessegnon, Nadir Çiftçi

Yedekler: Ertaç Özbir, Ahmet Oğuz, Bjarsmyr, Berat, Sio, van Beijnen, Rahmetullah, Mars, Diallo, İlker Karakaş

Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Preira, Hüseyin Türkmen, Campi, Novak, Obi Mikel, Sosa, Guiherme, Ndiaye, Nwakaeme, Sorloth

Yedekler: Arda Akbulut, Kamil Ahmet Çörekçi, Hosseini, Sturridge, Yusuf Sarı, Doğan Erdoğan, Da Costa, Bilal Başacıkoğlu, Abdülkadir Parmak, Serkan Asan

Teknik Direktör: Hüseyin Çimşir

Sarı kartlar: Nadir Çiftçi, Halil İbrahim Pehlivan, Yasin Pehlivan (Gençlerbirliği), Ndiaye (Trabzonspor)