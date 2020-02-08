İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Süper Lig: Gençlerbirliği: 0 - Trabzonspor: 0 (İlk yarı)

0 beraberlikle tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk Yarı)


7. dakikada sol kanattan serbest vuruş kullanan Trabzonspor'da Guilherme'nin ortasına Campi vurdu. Gençlerbirliği savunma oyuncularının markajında kalan Campi etkili bir vuruş gerçekleştiremedi ve top kale direğinin hemen yanından auta çıktı.


11. dakikada sol kanattan kullanılan Gençlerbirliği serbest vuruşunda Trabzonspor savunması topu karşıladı. Ceza yayı üzerinde topla buluşan Sessegnon etkili bir vuruş yaptı. Trabzonspor kalecisi Uğurcan Çakır, topu güçlükle bloke etti ve kornere çeldi.


17. dakikada Gençlerbirliği takımında Candeias sağ kanattan etkili bir çalımla ceza sahasına girdi. Kaleye teğet açtığı ortada Gençlerbirliği taraftarını heyecanlandıran Candeias'ın ortasına hiçbir takımı arkadaşı dokunamadı.


24. dakikada Trabzonspor atağını kesen Sefa Yılmaz, sağ kanattan hareketlenen Candeias'ın önüne etkili bir ara pası verdi. Candeias'ın açtığı ortada müsait bir pozisyonda topla buluşan Nadir, boş kaleye topu kalenin üstünden dışarı vurdu.



Stat: Eryaman


Hakemler: Hüseyin Göçek, Serkan Ok, İlker Takpak


Gençlerbirliği: Nordfeldt, Toure, Halil İbrahim Pehlivan, Erdem Özgenç, Flavio Ramos, Baiano, Yasin Pehlivan, Candeias, Sefa Yılmaz, Sessegnon, Nadir Çiftçi


Yedekler: Ertaç Özbir, Ahmet Oğuz, Bjarsmyr, Berat, Sio, van Beijnen, Rahmetullah, Mars, Diallo, İlker Karakaş


Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu


Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Preira, Hüseyin Türkmen, Campi, Novak, Obi Mikel, Sosa, Guiherme, Ndiaye, Nwakaeme, Sorloth


Yedekler: Arda Akbulut, Kamil Ahmet Çörekçi, Hosseini, Sturridge, Yusuf Sarı, Doğan Erdoğan, Da Costa, Bilal Başacıkoğlu, Abdülkadir Parmak, Serkan Asan


Teknik Direktör: Hüseyin Çimşir


Sarı kartlar: Nadir Çiftçi, Halil İbrahim Pehlivan, Yasin Pehlivan (Gençlerbirliği), Ndiaye (Trabzonspor)

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.