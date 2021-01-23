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Süper Lig: Gençlerbirliği: 0 - Trabzonspor: 1 (İlk yarı)

Süper Lig’in 21.

Süper Lig'in 21. haftasında Gençlerbirliği, Trabzonspor'u ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı bordo-mavili ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


8. dakikada Trabzonspor'un kullandığı köşe atışında altıpas üzerinde topa yükselen Hugo'nun vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Übeyd Adıyaman'da kaldı.


36. dakikada Ekuban'ın şık pasında ceza sahası içinde kaleci Übeyd ile karşı karşıya kalan Djaniny meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1


45+1. dakikada Flavio'nun ceza sahasının sağından yaptığı vuruşta kaleci Übeyd Adıyaman topu kornere çeldi.



Stat: Eryaman


Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu, Esat Sancaktar, Samet Çiçek


Gençlerbirliği: Übeyd Adıyaman, Ömürcan Artan, Arda Kızıldağ, Toure, Polomat, Mendoza, Soner Dikmen, Furman, Candeias, Sefa Yılmaz, Sio


Yedekler: Yasin Davuş, Halil İbrahim Pehlivan, Stancu, Metehan Mert, İlker Karakaş, Rahmetullah Berişbek, Sami Gökhan Altıparmak, Ayite, Mustafa Hüseyin Seyhan, Murat Yıldırım


Teknik Direktör: Mustafa Kaplan


Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Serkan Asan, Hugo, İe, Xavier, Abdülkadir Parmak, Berat Ayberk Özdemir, Medeiros, Nwakaeme, Ekuban, Djaniny


Yedekler: Erce Kardeşler, Hüseyin Türkmen, Hosseini, Yusuf Sarı, Hakan Yeşil, Safa Kınalı, Kamil Ahmet Çörekçi, Atakan Gündüz, Faruk Can Genç, Afobe


Teknik Direktör: Abdullah Avcı


Gol: Djaniny (dk. 36) (Trabzonspor)


Sarı kartlar: Soner Dikmen, Furman (Gençlerbirliği)

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