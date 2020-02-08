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Süper Lig: Gençlerbirliği: 0 - Trabzonspor: 2 (Maç sonucu)

0 mağlup oldu.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


47. dakikada Trabzonspor'da Guilherme sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşu arka direkte Sörloth'la buluşturdu. Pozisyon, Sörloth'un vurduğu kafa vuruşunda kaleci Nordfeldt'in kurtarışıyla sonuçlandı.


54. dakikada ceza yayı üzerinde topla buluşan Ndiaye'nin çektiği şutu Gençlerbirliği kalecisi Nordfeldt güçlükle kornere çeldi.


69. dakikada Trabzonspor'da Nwakaeme ceza yayı üzerinde şık bir çalımla rakibini ekarte etti. Kaleyi önüne aldığında çektiği etkili şutu kaleci Nordfeldt topu 90'dan çeldi. Boşta kalan topu Gençlerbirliği savunması uzaklaştırdı.


73. dakikada Trabzonspor yarı sahasından atılan topa Sörloth hareketlendi. Savunma oyuncusuyla girdiği omuz omuza mücadeleyi kazanarak kaleyi karşısına alan Sörloth kalecinin kapattığı köşeye topu vurdu. Nordfeldt topu güçlükle kornere çeldi.


75. dakikada Trabzonspor takımında Sosa'nın sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına yaptığı ortaya hiçbir Trabzonsporlu oyuncu dokunamadı. Bu sırada Gençlerbirliği takımında Nadir Çiftçi'nin yaptığı faul sonrası hakem VAR'a başvurdu ve penaltı kararını verdi.


79. dakikada topun başına geçen Sosa, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 0-1


83. dakikada ceza sahası içerisinde Sörloth topu kafayla Nwakaeme'nin önüne indirdi. Nwakaeme'nin vuruşunda top kalecinin sağından ağlarla buluştu. 0-2


90+3. dakikada rakibine sert bir müdahalede bulunan Sörloth kırmızı kartla oyundan atıldı.



Stat: Eryaman


Hakemler: Hüseyin Göçek, Serkan Ok, İlker Takpak


Gençlerbirliği: Nordfeldt, Toure (Ahmet Oğuz dk. 87 ?), Halil İbrahim Pehlivan (Mats dk. 87 ?), Erdem Özgenç, Flavio Ramos, Baiano, Yasin Pehlivan, Candeias, Sefa Yılmaz, Sessegnon (Sio dk. 87 ?), Nadir Çiftçi


Yedekler: Ertaç Özbir, Bjarsmyr, Berat, van Beijnen, Rahmetullah, Diallo, İlker Karakaş


Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu


Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Preira, Hüseyin Türkmen, Campi, Novak, Obi Mikel, Sosa (Doğan Erdoğan dk. 86 ?), Guiherme (Abdülkadir Parmak dk. 67), Ndiaye (Hosseini dk. 90+6 ?) , Nwakaeme, Sorloth


Yedekler: Arda Akbulut, Kamil Ahmet Çörekçi, Sturridge, Yusuf Sarı, Da Costa, Bilal Başacıkoğlu, Serkan Asan


Teknik Direktör: Hüseyin Çimşir


Goller: Sosa (dk. 79 pen.), Nwakaeme (dk.83) (Trabzonspor)


Kırmızı kart: Sörloth (dk. 90+3) (Trabzonspor)


Sarı kartlar: Nadir Çiftçi, Halil İbrahim Pehlivan, Erdem Özgenç, Ahmet Oğuz, Toure, Flavio Ramos (Gençlerbirliği), Ndiaye (Trabzonspor)

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