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Süper Lig: Gençlerbirliği: 0 - Yeni Malatyaspor: 1 (İlk yarı)

Süper Lig’in 13.

Süper Lig'in 13. haftasında Gençlerbirliği, sahasında Yeni Malatyaspor'u ağırlıyor. İlk yarı Yeni Malatyaspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


11. dakikada Giovanni Sio'nun pasında ceza sahası dışında buluşan Baiano'nun şutunu kaleci Farnolle kornere çeldi. Candeias'ın kullandığı kornerde Flavio'nun kafa vuruşu az farkla auta gitti.


22. dakikada Robin Yalçın'ın ters vuruşunda kaleye yönelen topu Yeni Malatyaspor kalecisi Farnolle kornere çeldi.


23. dakikada Bifouma'nın ceza sahasına girer girmez sol çaprazdan çektiği şutu Gençlerbirliği kalecisi Eraç Özbir topu oyun alanına çeldi.


44. dakikada Gökhan Tören'nin pasında ceza sahasında buluşan Bifouma sol çaprazdan yaptığı vuruşla topu filelerle buluşturdu. 0-1



Stat: Eryaman


Hakemler: Zorbay Küçük, İbrahim Çağlar Uyarcan, Hakan Yemişken


Gençlerbirliği: Ertaç Özbir, Erdem Özgenç, Flavio, Toure, Halil İbrahim Pehlivan, Berat Özdemir, Baiano, Sessegnon, Candeias, Giovanni Sio, Stancu


Yedekler: Übeyd Adıyaman, Bjarsmyr, Arda Kızıldağ, Yasin Pehlivan, Sefa Yılmaz, Rahmetullah Berişbek, Sadio Diallo, Floyd Ayite, Mats Seuntjens, İlker Karakaş, Polomat, Nadir Çiftçi


Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Mustafa Akbaş, Mina, Sakıb Aytaç, Robin Yalçın, Gökhan Töre, Acquah, Ahmed Ildiz, Bifouma, Jahovic


Yedekler: Ufuk Ceylan, Rahman Buğra Çağıran, Erkan Kaş, Yiğithan Güveli, Özer Özdemir, Murat Yıldırım, Donald, Chalali, Fofana, Guilherme, Eren Tozlu


Gol: Bifouma (dk. 44) (Yeni Malatyaspor)


Sarı Kart: Erdem Özgenç (Geçlerbirliği)

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