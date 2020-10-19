Süper Lig: Gençlerbirliği: 0 - Yukatel Denizlispor: 2 (İlk yarı)

Süper Lig’in 5.
Süper Lig'in 5. haftasında Gençlerbirliği, Yukatel Denizlispor'u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı 2-0'lık Denizlispor üstünlüğüyle sonuçlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
22. dakikada Angelo'nun kullandığı köşe vuruşunda topa iyi yükselen Subotic kafa vuruşu ile topu filelerle buluşturdu. 0-1
45+1. dakikada Recep Niyaz'ın pasında topla buluşan Rodallega, 25 metreden yaptığı vuruş ile meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-2
Stat: Eryaman
Hakemler: Mert Güzenge, Candaş Elbil, Gökhan Barcın
Gençlerbirliği: Nordfelt, Johansson, Toure, Angelo, Polomat, Motta, Berat Ayberk Özdemir,
Candeias, Furman, Sefa Yılmaz, Stancu
Yedekler: Übeyd Adıyaman, Halil İbrahim Pehlivan, Arda Kızıldağ, Soner Dikmen, İlker Karakaş, Gökhan Altıparmak, Ayite, Abdullah Şahindere, Mustafa Çeçenoğlu, Murat Yıldırım
Teknik Direktör: Mert Nobre
Yukatel Denizlispor: Pantilimon, Özer Özdemir, Mustafa Yumlu, Subotic, Lopes, Bakalorz, Recep Niyaz, Mensanovic, Varela, Angelo, Rodallega
Yedekler: Hüseyin Altıntaş, Cenk Gönen, Muhammet Özkal, Sacko, Aissati, Dossevi, Oğuz Yılmaz, Bergdich, Alihan Kalkan, Eren Kıryolcu
Teknik Direktör: Robert Prosinecki
Goller: Subotic (dk. 22), Rodallega (dk. 45+1) (Denizlispor)
Sarı Kart: Motta (Gençlerbirliği)