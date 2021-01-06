Süper Lig: Gençlerbirliği: 1 - A.Hatayspor: 1 (İlk yarı)

Süper Lig'in 17. haftasında Gençlerbirliği sahasında A.Hatayspor'u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 eşitlikle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

5. dakikada sağ kanatta topla buluşan Johansson'un ceza sahası sağ çaprazından çektiği sert şutta top üstten dışarıya çıktı.

6. dakikada Akintole topu rakip ceza sahası önünde buldu. Bekletmeden çektiği şutta top az farkla yandan auta çıktı.

10. dakikada Popov'un sağ kanattan ortasında topa yükselen Diouf'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin biraz üstünden auta gitti.

17. dakikada Motta Hatayspor yarı alanında yaşanan karambolde yüksekten gelen topa ceza sahası yayının dışından sert vurdu. Top kaleci Münir'in kucağında kaldı.

22. dakikada Soner Dikmen ceza sahası yayı önünde topla buluştu. Bekletmeden sert bir şut çıkaran Dikmen'in vuruşu üstten dışarıya çıktı.

25. dakikada Gençlerbirliği ceza sahası yakınlarında yaşanan kafa topu mücadelesinde seken top Boupendza'nın önünde kaldı. Topu önünde bulan Gabonlu oyuncunun ceza sahası dışından bekletmeden yaptığı sert vuruş ağlarla buluştu. 1-0

28. dakikada sağ kanattan gelen topa hareketlenen Ayite'nin vuruşu az farkla soldan dışarıya çıktı.

34. dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Candeias, sağ çaprazdan gönderdiği düzgün bir orta ile topu Sio'yla buluşturdu. Sol köşeden topu ağlara gönderen Sio'nun golü elle müdahale olduğu gerekçesi ile hakem tarafından iptal edildi.

40. dakikada Akintole aldığı topla rakip ceza sahası içine süratlendi. Ceza sahası içinde yaptığı vuruşu kaleci Nordfeldt güçlükle kurtardı.

43. dakikada Hatayspor'un kalecisi Munir ceza sahası içinde Gençlerbirliği oyuncusu Arda Kızıldağ'ın yüzüne tekme attı. Kırmızı kart gören oyuncu takımını 10 kişi bıraktı.

45+1. dakikada kazanılan penaltı vuruşunda topun başına geçen Gençlerbirliği oyuncusu Motta topu ağlara gönderdi ve skora eşitlik getirdi. 1-1

Stat: Eryaman

Hakemler: Yasin Kol, Yusuf Bozdoğan, Kamil Çetin

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Arda Kızıldağ,Toure, Polomat, Soner, Mendoza, Ayite, Candeias, Sefa Yılmaz, Sio

Yedekler: Übeyd Adıyaman, Angelo, Furman, İlker Karakaş, Hasanalp Birken, Rahmetullah Berişbek, Kadir Enes Kıra, Sami Gökhan Altıparmak, Mustafa Hüseyin Seyhan, Mustafa Çeçenoğlu

Teknik Direktör: Mustafa Kaplan

A.Hatayspor: Munir, Popov, Billong, Pablo, Katranis, Rayane, Riberio, Akintole, Traore (Akın Alkan dk. 45+1), Boupendza, Diouf (Selim Ilgaz dk. 37)

Yedekler: Yavuz Boyar, Mesut Çaytemel, Burak Can Çamoğlu, Soner Örnek, Mirkan Aydın, Abdurrahman Canlı, Yusuf Abdioğlu, Akomadi

Teknik Direktör: Ömer Erdoğan

Goller: Boupendza (dk. 25) (A.Hatayspor), Motta (dk. 45+1 pen.) (Gençlerbirliği)

Kırmızı Kart: Munir (dk. 43) (A.Hatayspor)

Sarı Kartlar: Johansson (Gençlerbirliği), Pablo, Akintole (A.Hatayspor)