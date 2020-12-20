Süper Lig: Gençlerbirliği: 1 - Ankaragücü: 1

Süper Lig’in 13.
Süper Lig'in 13. haftasında Gençlerbirliği ile Ankaragücü, Başkent Derbisi'nde karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.
Maçtan dakikalar
47. dakikada Gençlerbirliği'nde Candeias'ın sağ kanattan yollağı topa ceza sahası içinden düzgün bir vuruş yapan Stancu'nun şutu az farkla dışarı çıktı.
54. dakikada Gençlerbirliği'nde ssol çaprazda topu aniden önünde bulan Polamat'ın bekletmeden çektiği şut az farkla üstten dışarıya çıktı.
56. dakikada kazanılan serbest vuruşta ceza sahası yayının gersidinden topun başına geçen Gençlerbirliği oyunucu Candeis topu ceza sahası içine ortaladı topa yükselen Mendoza'nın şutu az farkla dışarıya çıktı
58. dakikada Gençlerbirliği'nde Murat Yıldırım sol kanattan çalımlayarak geçtiği Ankaragücü savunmasında topu ceza sahası içindeki Berat'a gönderdi. Yaptığı şık vuruşla topu kaleci Ricardo'nun solundan ağlara gönderen Berat Özdemir, takımını öne geçirdi. 1-0
74. dakikada Ankaragücü'nde Emre Güral'ın ceza sahası içine gönderdiği derinlemesine pasta topl buluşan Saba tobu kaleci Nordfelt'in üzerinden ağlara yollarayarak skora dengeyi getirdi. 1-1
90+5. dakikada Ankaragüçlü Adzic'in ceza sahası önünden çektiği sert şutu kaleci Nordfelt güçlükle çıkardı
Stat: Eryaman
Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Erdinç Sezertam, Mehmet Cem Satman
Gençlerbirliği: Nordfeldt, Ömürcan Artan, Arda Kızıldağ, Halil İbrahim Pehlivan, Polomat, Berat Ayberk Özdemir, Mendoza, Candeias (Sami Gökhan Altıparmak dk. 90+2 ?), Murat Yıldırım (Furman dk. 83 ?), Sefa Yılmaz (Ayite dk. 70), Stancu (Sio dk. 83 ?)
Yedekler: Übeyd Adıyaman, Batuhan Uçan, Kadir Enes Kıra, Baran Başyiğit, Mustafa Hüseyin Seyhan, Ulusoy Mert Kabasakal
Teknik Direktör: Mustafa Kaplan
Ankaragücü: Ricardo, Kitsiou, Sarlija, Erdi Dikmen, Atila Turan (Lukasik dk. 66), Atakan Rıdvan Çankaya, Ender Aygören (Paintsil dk. 46), Pinto, Endri Çekıcı (Borven dk.66), Saba (Orkan Çınar dk. 90 ?), Emre Güral (Adzic dk. 85 ?)
Yedekler: Korcan Çelikay, Mert Topuz, Şahverdi Çetin, Cebrail Karayel, Mücahit Can Akçay,
Teknik Sorumlu: Mustafa Dalcı
Sarı kartlar: Murat Yıldırım, Sefa Yılmaz, Mendoza (Gençlerbirliği), Sarlija (Ankaragücü)
Kırmızı kart: Sami Gökhan Altıparmak (dk. 90+3)
Goller: Berat Ayberk Özdemir (dk. 58) (Gençlerbirliği), Saba (dk. 74) (Ankaragücü)