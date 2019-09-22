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Süper Lig: Gençlerbirliği: 1 - Aytemiz Alanyaspor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 5.

Süper Lig'in 5. haftasında Gençlerbirliği, sahasında Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşıyor. Maçının ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


19. dakikada sağ kanattan Santos Candeias'ın ortasında Alanyaspor savunmadan seken topta buluşan Bogdan Stancu'nun şutu kaleci Jose Marafona'dan döndü.


32. dakikada Juanfran'ın ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutta kaleci Ertaç Özbir iki hamlede topa hakim oldu.


44. dakikada Bogdan Stancu, Weliton ile girdiği mücadelede yerde kaldı. Hakem Zorbay Küçük penaltı noktasını gösterdi.


45. dakikada topun başına geçen Stancu meşin yuvarlağı kaleci Jose Marafona'nın solundan filelerle buluşturdu. 1-0



Stat: Eryaman


Hakemler: Zorbay Küçük, Mehmet Cem Hanoğlu, İlker Takpak


Gençlerbirliği: Ertaç Özbir, Ahmet Oğuz, Da Silva Ramos, Zargo Toure, Pierre Polomat, Fabricio Baiano, Abdoulaye Diallo, Daniel Candeias, Stephane Sessegnon, Bogdan Stancu, Giovanni Sio


Yedekler: Übeyd Adıyaman, Halil İbrahim Pehlivan, Mattias Bjarsmyr, Berat Ayberk Özdemir, Yasin Pehlivan, Floyd Ayite, Sefa Yılmaz, Rahmetullah Berişbek, Mats Seuntjens, Erdem Özgenç


Teknik Direktör: Mustafa Kaplan


Aytemiz Alanyaspor: Jose Marafona, Juanfran, Welinton, Roy Caulker, Nsakala, Ceyhun Gülselam, Manolis Siopis, Campos, Junior Fernandes, Anastasios Bakasetas, Papiss Cisse


Yedekler: Haydar Yılmaz, Salih Uçan, Kaan Kanak, Onur Bulut, Umut Güneş, Tzavellas, Musa Çağıran, Veysel Karani Ünal, Tayfur Bingöl, Yacine Bammou


Teknik Direktör: Erol Bulut


Sarı kart: Candeias (Gençlerbirliği)


Gol: Bogdan Stancu (dk. 45 Pen.) (Gençlerbirliği)

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