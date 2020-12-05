Süper Lig: Gençlerbirliği: 1 - Aytemiz Alanyaspor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 11.
Süper Lig'in 11. haftasında Gençlerbirliği, sahasında Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
9. dakikada topu ceza sahası yayının önünde bulan Bakasetas'ın sert şutunu kaleci kaleci Nordfelt güçlükle çıkardı.
24. dakikada Johansson'un sağ kanattan ayağının dışı ile açtığı ortada ceza sahası içerisinde topla buluşan Candeias az farkla topu dışarıya attı.
30. dakikada Stancu ceza sahası içinden pasını ceza sahası dışında müsait durumda olan Candeias'a verdi. Candeis'ın sol çaprazdan çektiği sert şutu kaleci Marafona güçlükle çıkardı.
39. dakikada Soner Dikmen'in açtığı ortaya hareketlenen Arda Kızıldağ'ın şutu az farkla üstten dışarıya çıktı.
40. dakikada defansın uzaklaştırmaya çalıştığı topu iyi takip eden Berat Ayberk Özdemir ceza sahası dışından çektiği sert şut ağlarla buluştu. 1-0
Stat: Eryaman
Hakemler: Fırat Aydınus, Aleks Taşcıoğlu, Candaş Elbil
Gençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Zargo, Arda Kızıldağ, Polomat, Berat Ayberk Özdemir, Robert Piris, Soner Dikmen, Candeias, Sio, Stancu
Yedekler: Übeyd Adıyaman, Halil İbrahim Pehlivan, Furman, Sefa Yılmaz, Rahmetullah Berişbek, Sami Gökhan Altıparmak, Ayite, Abdullah Şahindere, Mustafa Çeçenoğlu, Murat Yıldırım
Teknik Direktör: Mustafa Kaplan
Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Tzavellas, Caulker, Ahmet Gülay, Siopis, Salih Uçan, Davidson, Bakasetas, Mustafa Pektemek, Babacar
Yedekler: Ahmet Çağrı Güney, Alpay Çelebi, Fatih Aksoy, Ceyhun Gülselam, Adam Bareiro, Hasan Ayaroğlu, Berkan İsmail Kutlu, Efkan Bekiroğlu, Umut Güneş, Yusuf Özdemir
Teknik Direktör: Çağdaş Atan
Gol: Berat Ayberk Özdemir (dk. 40) (Gençlerbirliği)