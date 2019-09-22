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Süper Lig: Gençlerbirliği: 1 - Aytemiz Alanyaspor: 1 (Maç Sonucu)

Süper Lig’in 5.

Süper Lig'in 5. haftasında Gençlerbirliği, sahasında karşılaştığı Aytemiz Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


60. dakikada Daniel Candeias'ın kaleye gönderdiği şutta top az farkla auta gitti.


62. dakikada Nsakala‘nın ortasında Papiss Cisse'nin kafa vuruşunda top auta gitti.


66. dakikada Juanfran'ın ortasına iyi yükselen Ceyhun Gülselam kafa vuruşu ile topu ağlarla buluşturdu. 1-1


84. dakikada cezasahasında topla buluşan Papiss Cisse'nin vuruşunda top az farkla üstten auta gitti.



Stat: Eryaman


Hakemler: Zorbay Küçük, Mehmet Cem Hanoğlu, İlker Takpak


Gençlerbirliği: Ertaç Özbir, Ahmet Oğuz (Mats Seuntjens dk. 88 ?), Da Silva Ramos, Zargo Toure, Pierre Polomat, Fabricio Baiano, Abdoulaye Diallo (Berat Ayberk Özdemir dk. 61), Daniel Candeias, Stephane Sessegnon, Bogdan Stancu (Floyd Ayite dk. 61), Giovanni Sio


Yedekler: Übeyd Adıyaman, Halil İbrahim Pehlivan, Mattias Bjarsmyr, Yasin Pehlivan, Sefa Yılmaz, Rahmetullah Berişbek, Erdem Özgenç


Teknik Direktör: Mustafa Kaplan


Aytemiz Alanyaspor: Jose Marafona, Juanfran, Welinton, Roy Caulker, Nsakala, Ceyhun Gülselam, Manolis Siopis, Campos (Yacine Bammou dk. 53), Junior Fernandes (Tayfur Bingöl dk. 86 ?), Anastasios Bakasetas (Musa Çağıran dk. 77), Papiss Cisse


Yedekler: Haydar Yılmaz, Salih Uçan, Kaan Kanak, Onur Bulut, Umut Güneş, Tzavellas, Veysel Karani Ünal


Teknik Direktör: Erol Bulut


Goller: Bogdan Stancu (dk. 45 pen.) (Gençlerbirliği), Ceyhun Gülselam (dk. 66) (Aytemiz Alanyaspor)


Sarı kartlar: Candeias, Pierre Polomat, Fabricio Baiano (Gençlerbirliği), Djalma Campos, Welinton, Anastasios Bakasetas (Aytemiz Alanyaspor)

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