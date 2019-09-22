Süper Lig: Gençlerbirliği: 1 - Aytemiz Alanyaspor: 1 (Maç Sonucu)

Süper Lig’in 5.
Süper Lig'in 5. haftasında Gençlerbirliği, sahasında karşılaştığı Aytemiz Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
60. dakikada Daniel Candeias'ın kaleye gönderdiği şutta top az farkla auta gitti.
62. dakikada Nsakala‘nın ortasında Papiss Cisse'nin kafa vuruşunda top auta gitti.
66. dakikada Juanfran'ın ortasına iyi yükselen Ceyhun Gülselam kafa vuruşu ile topu ağlarla buluşturdu. 1-1
84. dakikada cezasahasında topla buluşan Papiss Cisse'nin vuruşunda top az farkla üstten auta gitti.
Stat: Eryaman
Hakemler: Zorbay Küçük, Mehmet Cem Hanoğlu, İlker Takpak
Gençlerbirliği: Ertaç Özbir, Ahmet Oğuz (Mats Seuntjens dk. 88 ?), Da Silva Ramos, Zargo Toure, Pierre Polomat, Fabricio Baiano, Abdoulaye Diallo (Berat Ayberk Özdemir dk. 61), Daniel Candeias, Stephane Sessegnon, Bogdan Stancu (Floyd Ayite dk. 61), Giovanni Sio
Yedekler: Übeyd Adıyaman, Halil İbrahim Pehlivan, Mattias Bjarsmyr, Yasin Pehlivan, Sefa Yılmaz, Rahmetullah Berişbek, Erdem Özgenç
Teknik Direktör: Mustafa Kaplan
Aytemiz Alanyaspor: Jose Marafona, Juanfran, Welinton, Roy Caulker, Nsakala, Ceyhun Gülselam, Manolis Siopis, Campos (Yacine Bammou dk. 53), Junior Fernandes (Tayfur Bingöl dk. 86 ?), Anastasios Bakasetas (Musa Çağıran dk. 77), Papiss Cisse
Yedekler: Haydar Yılmaz, Salih Uçan, Kaan Kanak, Onur Bulut, Umut Güneş, Tzavellas, Veysel Karani Ünal
Teknik Direktör: Erol Bulut
Goller: Bogdan Stancu (dk. 45 pen.) (Gençlerbirliği), Ceyhun Gülselam (dk. 66) (Aytemiz Alanyaspor)
Sarı kartlar: Candeias, Pierre Polomat, Fabricio Baiano (Gençlerbirliği), Djalma Campos, Welinton, Anastasios Bakasetas (Aytemiz Alanyaspor)