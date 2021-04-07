Süper Lig: Gençlerbirliği: 1 - BB Erzurumspor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig'in 33. hafta mücadelesinde, Gençlerbirliği, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u ağırlıyor. Maçın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Maçtan Dakikalar (İlk yarı)

15. dakikada Emrah Başsan'ın kullandığı serbest atışında ceza sahası içerisinde topa yükselen Hasan Hatipoğlu'nun kafa vuruşunda top üstten auta gitti.

23. dakika Cenk Ahmet Alkılıç'ın ceza sahası dışından vuruşunda kaleci Nordfeldt topu son anda kornere çeldi.

29. dakikada Candeias'ın sağ kanattan ceza sahası içine yaptığı ortada Lima kafayla topu ağlara gönderdi. 1-0

42. dakikada Johansson, ceza sahası içinde Emrah Başsan'ı düşürmesi sonucunda BB Erzurumspor penaltı kazandı.

45. dakikada Chahechouhe'nun kullandığı penaltı vuruşunu kaleci Nordfeldt çeldi. Dönen topuCenk Ahmet Alkılıç tamamladı ancak VAR incelemesine giden hakem golü iptal etti.

45+2. dakikada tekrarlanan penaltı vuruşunu Chahechouhe kullandı. Kaleci Nordfeldt bir kez daha gole izin vermedi.

Stat: Eryaman

Hakemler: Suat Arslanboğa, İsmail Şencan, Mehmet Salih Mazlum

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Arda Kızıldağ, Mustafa Akbaş (Angelo dk. 20), Halil İbrahim Pehlivan, Motta, Soner Dikmen, Candeias, Murat Yıldırım, Sefa Yılmaz, Lima

Yedekler: Übeyd Adıyaman, Furman, Stancu, Spiridonovic, Sio, Ömürcan Artan, Mugni, Ayite, Polomat

Teknik Direktör: Özcan Bizati

BB Erzurumspor: Szumski, Mehmet Murat Uçar, Manuel Da Costa, Hasan Hatipoğlu, Schwechlen, Omolo, Boumal, Cenk Ahmet Alkılıç, Chahechouhe, Emrah Başsan, El Kabir

Yedekler: Mehmet Göktuğ Bakırbaş, Butko, Obertan, Rahman Buğra Çağıran, Bergdich, Gökhan Kardeş, Oltan Karakullukçu, Darri, Osman Çelik, Gomes

Teknik Direktör: Yılmaz Vural

Gol: Lima (dk. 29) (Gençlerbirliği)

Sarı kartlar: Johansson(Gençlerbirliği), Bergdich (BB Erzurumspor)