Süper Lig: Gençlerbirliği: 1 - BB Erzurumspor: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig'in 33. hafta mücadelesinde, Gençlerbirliği sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile 1-1 berabere kaldı.

Maçtan Dakikalar;

83. dakikada Cenk Ahmet Alkılıç'ın ortasında ceza sahası içerisinde çıkan karambolde Omolo'nun vuruşunu kaleci Nordfeldt kornere çeldi.

86. dakikada Ayite'nin ceza sahası içerisinde yaptığı vuruş üst direkten oyun alanına geri döndü. Dönen topla buluşan Mugni'nin vuruşu üstten auta gitti.

90+3. dakikada Oltan Karakullukçu'nun indirdiği topta ceza sahası içerisinde buluşan Da Costa düzgün bir vuruş ile meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 1-1

Stat: Eryaman

Hakemler: Suat Arslanboğa, İsmail Şencan, Mehmet Salih Mazlum

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Arda Kızıldağ, Mustafa Akbaş (Angelo dk. 20), Halil İbrahim Pehlivan, Motta, Soner Dikmen, Candeias (Polomat dk. 80 ?), Murat Yıldırım (Mugni dk. 67), Sefa Yılmaz (Ayite dk. 67), Lima (Stancu dk. 80)

Yedekler: Übeyd Adıyaman, Furman, Spiridonovic, Sio, Ömürcan Artan

Teknik Direktör: Özcan Bizati

BB Erzurumspor: Szumski, Mehmet Murat Uçar, Manuel Da Costa, Hasan Hatipoğlu, Schwechlen, Omolo (Obertan dk. 83 ?), Boumal, Cenk Ahmet Alkılıç (Darri dk. 90 ?), Chahechouhe, Emrah Başsan (Oltan Karakullukçu dk. 78), El Kabir (Gomes dk. 78)

Yedekler: Mehmet Göktuğ Bakırbaş, Butko, Rahman Buğra Çağıran, Bergdich, Gökhan Kardeş, Osman Çelik

Teknik Direktör: Yılmaz Vural

Goller: Lima (dk. 29) (Gençlerbirliği), Manuel Da Costa (dk. 90+3) (B.B. Erzurumspor)

Sarı Kartlar: Johansson, Motta (Gençlerbirliği), Bergdich, Oltan Karakullukçu, Mehmet Murat Uçar (BB Erzurumspor)