İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Süper Lig: Gençlerbirliği: 1 - BB Erzurumspor: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 33.

Süper Lig'in 33. hafta mücadelesinde, Gençlerbirliği sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile 1-1 berabere kaldı.



Maçtan Dakikalar;


83. dakikada Cenk Ahmet Alkılıç'ın ortasında ceza sahası içerisinde çıkan karambolde Omolo'nun vuruşunu kaleci Nordfeldt kornere çeldi.


86. dakikada Ayite'nin ceza sahası içerisinde yaptığı vuruş üst direkten oyun alanına geri döndü. Dönen topla buluşan Mugni'nin vuruşu üstten auta gitti.


90+3. dakikada Oltan Karakullukçu'nun indirdiği topta ceza sahası içerisinde buluşan Da Costa düzgün bir vuruş ile meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 1-1



Stat: Eryaman


Hakemler: Suat Arslanboğa, İsmail Şencan, Mehmet Salih Mazlum


Gençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Arda Kızıldağ, Mustafa Akbaş (Angelo dk. 20), Halil İbrahim Pehlivan, Motta, Soner Dikmen, Candeias (Polomat dk. 80 ?), Murat Yıldırım (Mugni dk. 67), Sefa Yılmaz (Ayite dk. 67), Lima (Stancu dk. 80)


Yedekler: Übeyd Adıyaman, Furman, Spiridonovic, Sio, Ömürcan Artan


Teknik Direktör: Özcan Bizati


BB Erzurumspor: Szumski, Mehmet Murat Uçar, Manuel Da Costa, Hasan Hatipoğlu, Schwechlen, Omolo (Obertan dk. 83 ?), Boumal, Cenk Ahmet Alkılıç (Darri dk. 90 ?), Chahechouhe, Emrah Başsan (Oltan Karakullukçu dk. 78), El Kabir (Gomes dk. 78)


Yedekler: Mehmet Göktuğ Bakırbaş, Butko, Rahman Buğra Çağıran, Bergdich, Gökhan Kardeş, Osman Çelik


Teknik Direktör: Yılmaz Vural


Goller: Lima (dk. 29) (Gençlerbirliği), Manuel Da Costa (dk. 90+3) (B.B. Erzurumspor)


Sarı Kartlar: Johansson, Motta (Gençlerbirliği), Bergdich, Oltan Karakullukçu, Mehmet Murat Uçar (BB Erzurumspor)

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.