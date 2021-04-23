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Süper Lig: Gençlerbirliği: 1 - Ç. Rizespor: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 37.

Süper Lig'in 37. haftasında Gençlerbirliği, Ç.Rizespor'u konuk ediyor. Maçın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


16. dakikada Gençlerbirliği kalecisi Übeyd Adıyaman'ın uzaklaştırmak istediği topu orta sahada önünde bulan Dokovic'in aşırtma vuruşu az farkla auta gitti.


38. dakikada Angelo'nun pasında topla buluşan Sio'nun ceza sahası dışından çektiği sert şutu kaleci Tarık Çetin son anda kornere çeldi.


45+1. dakikada Moroziuk'tan dönen topu önünde bulan Johansson düzgün bir vuruş ile meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 1-0



Stat: Eryaman


Hakemler: Bahattin Şimşek, Kemal Yılmaz, Yusuf Bozdoğan


Gençlerbirliği: Übeyd Adıyaman, Johansson, Halil İbrahim Pehlivan, Angelo, Metehan Mert, Motta, Soner Dikmen, Candeias, Lima, Sio, Stancu


Yedekler: Yasin Davus, Mustafa Akbaş, Polomat, Rahmetullah Berişbek, Mugni, Mustafa Hüseyin Seyhan, Murat Yıldırım, Gökhan Altıparmak, İlker Karakaş


Teknik Direktör: Özcan Bizati


Ç. Rizespor: Tarık Çetin, Moroziuk, Emir Dilaver, Talbi, Melnjak, Dokovic, Sabo, Michalak, Fernando, Yasin Pehlivan, Remy


Yedekler: Gökhan Akkan, Selim Ay, Alberk Koç, İsmail Köybaşı, Donsah, Mithat Pala, Samudio, Tunay Torun, Skoda, Soderlund


Teknik Direktör: Bülent Uygun


Gol: Johansson (dk. 45+1) (Gençlerbirliği)

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