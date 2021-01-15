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Süper Lig: Gençlerbirliği: 1 - Fatih Karagümrük: 3 (Maç sonu)

Süper Lig’in 19.

Süper Lig'in 19. haftasında Gençlerbirliği sahasında karşılaştığı Fatih Karagümrük'e 3-1 mağlup oldu.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


49. dakikada Fatih Karagümrük'te rakip ceza sahası içinin ilk metrelerinden topa plase vuran Borini'nin şutunu kaleci Nordfeldt kornere çeldi.


73. dakikada Ndiaye topu ceza sahasından uzaklaştırmak isterken elle müdahalede bulundu ve Gençlerbirliği penaltı kazandı.


74. dakikada penaltıda topun başına geçen Mendoza meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-1


78. dakikada Fatih Karagümrük karşı atak yakaladı. Ndiaye ceza sahası yayı önünden vuruşunu yaptı. Top sağdan dışarı çıktı.


88. dakikada Gençlerbirliği ceza sahasından seken topu önünde bulan Jimmy Durmaz bekletmeden Sobiech'e oynadı. Kaleci Nordfeldt ile karşı karşıya kalan Sobiech rahat bir vuruşla farkı tekrar ikiye çıkardı. 3-1



Stat: Eryaman


Hakemler: Ali Şansalan, Samet Çavuş, Osman Gökhan Bilir


Gençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Arda Kızıldağ, Toure (Mustafa Çeçenoğlu dk. 90 ?), Polomat, Mendoza, Soner Dikmen (Murat Yıldırım dk. 46), Sefa Yılmaz (Rahmetullah Berişbek dk. 80), Candeias, Furman (İlker Karakaş dk. 63), Sio


Yedekler: Übeyd Adıyaman, Halil İbrahim Pehlivan, Angelo, Metehan Mert, Sami Gökhan Altıparmak, Mustafa Hüseyin Seyhan, Murat Yıldırım


Teknik Direktör: Mustafa Kaplan


Fatih Karagümrük: Viviano, Hedenstad, Fatih Kuruçuk, Campi, Balkovec, Biglia (Koray Altınay dk. 65), Ndiaye (Arveladze dk. 90 ?), Ndao, Bertolacci (Jimmy Durmaz dk. 79), Borini (Sabo dk. 79), Mevlüt Erdinç (Sobiech dk. 65)


Yedekler: Aykut Özer, Alparslan Erdem, Aksel Aktaş, Ramazan Civelek, Emre Çolak


Teknik Direktör: Şenol Can


Goller: Biglia (dk. 22 pen.), Ndao (dk. 36), Sobiech (dk. 88) (Fatih Karagümrük), Mendoza (dk. 74 pen.) (Gençlerbirliği)


Sarı kartlar: Sio, Arda Kızıldağ, Sefa Yılmaz, Candeias, Toure (Gençlerbirliği) Balkovec, Fatih Kuruçuk, Arveladze (Fatih Karagümrük)

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