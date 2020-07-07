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Süper Lig: Gençlerbirliği: 1 - Fenerbahçe: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 31.

Süper Lig'in 31. haftasında Gençlerbirliği, sahasında Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


60. dakikada Erdem Özgenç'in kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde seken topa Fenerbahçe savunması müdahale edemedi. Arka direkte bulunan Stancu düzgün bir kafa vuruşu ile topu filelerle buluşturdu. 1-0


67. dakikada Candeias'ın ceza sahasından yaptığı vuruşu kaleci Altay Bayındır son anda kornere çeldi.


71. dakikada Ferdi Kadıoğlu'nun ortasında ceza alanı içine topla buluşan Tolgay Arslan'ın vuruşunda top direğe çarparak auta gitti.


81. dakikada Tolgay Arslan'ın pasıyla topla buluşan Emre Belözoğlu ceza yayı içinden yaptığı sert vuruş ile kaleci Ertaç Özbir'in solundan topu filelerle buluşturdu. 1-1


89. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Muriqi'nin yaptığı vuruşta top kaleci Ertaç Özbir'den oyun alanına geri döndü.



Stat: Eryaman


Hakemler: Alper Ulusoy, Mustafa Emre Eyisoy, İbrahim Bozbey


Gençlerbirliği: Ertaç Özbir, Erdem Özgenç, Flavio, Toure, Halil İbrahim Pehlivan (Polomat dk. 67), Soner Dikmen (Sio dk. 84 ?), Baiano ? (Yasin Pehlivan dk. 28) (Sessegnon dk. 84 ?), Sefa Yılmaz, Berat Ayberk Özdemir, Candeias, Stancu


Yedekler Burak Çapkınoğlu, Ahmet Oğuz, Rahmetullah Berişbek, Seuntjens, Arda Kızıldağ, İlker Karakaş


Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu


Fenerbahçe: Altay Bayındır, Dirar, Jailson (Emre Belezoğlu dk. 46), Falette, Hasan Ali Kaldırım, Tolgay Arslan (Ömer Faruk Beyaz dk. 86 ?), Gustavo, Deniz Türüç (Rodrigues dk. 70), Ozan Tufan, Ferdi Kadıoğlu, Muriqi


Yedekler: Harun Tekin, Mevlüt Erdinç, Allahyar, Zajc, Murat Sağlam, Gürkan Başkan, Emir Miray Köksal


Teknik Sorumlu: Tahir Karapınar


Goller: Stancu (dk. 60) (Gençlerbirliği), Emre Belezoğlu (dk. 81) (Fenerbahçe)


Sarı Kartlar: Jailson, Ozan Tufan, Hasan Ali Kaldırım, Dirar (Fenerbahçe), Yasin Pehlivan, Sefa Yılmaz, Candeias (Gençlerbirliği)

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