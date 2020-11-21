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Süper Lig: Gençlerbirliği: 1 - Fenerbahçe: 2 (İlk yarı)

Süper Lig’in 9.

Süper Lig'in 9. haftasında Gençlerbirliği, Fenerbahçe'yi konuk ediyor. İlk yarı Fenerbahçe'nin 2-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı.



Maçtan dakikalar


14. dakikada Pelkas'ın pasında topla buluşan Mert Hakan Yandaş, ceza sahası dışından yaptığı vuruşta topu filelere gönderdi. 0-1


19. dakikada Gençlerbirliği futbolcusu Halil İbrahim Pehlivan'ın ceza sahsından yaptığı vuruş az farkla auta gitti.


31. dakikada Furman'ın kullandığı serbest vuruşta ceza sahasında topa iyi yükselen Angelo, kafa vuruşu ile meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-1


36. dakikada Halil İbrahim Pehlivan'ın Perottiyi düşürmesi sonrası hakem penaltı noktasını gösterdi.


38. dakikada Perotti kazanılan penaltı vuruşunu gole çevirdi. 1-2



Stat: Eryaman


Hakemler: Halil Umut Meler, İbrahim Çağlar Uyarcan, Cevdek Kömürcüoğlu


Gençlerbirliği: Nordfelt, Halil İbrahim Pehlivan, Toure, Diego Angelo, Polomat, Berat Ayberk Özdemir, Motta, Candeias, Furman, Ayite, Sio


Yedekler: Übeyd Adıyaman, Arda Kızıldağ, Soner Dikmen, Sefa Yılmaz, İlker Karakaş, Rahmetullah Berişbek, Sami Gökhan Altıparmak, Ömürcan Artan, Mustafa Çeçenoğlu, Murat Yıldırım


Teknik Direktör: Mustafa Kaplan


Fenerbahçe: Altay, Lemos, Serdar, Tisserand, Novak, Sosa, Gustavo, Mert Hakan Yandaş, Perotti, Pelkas, Cisse


Yedekler: Oytun Özdoğan, Ozan Tufan, Samatta, Ferdi Kadıoğlu, Sadık Çiftpınar, Thiam, Ömer Faruk Beyaz, Eyüp Akcan, Gürkan Başkan, Caner Erkin


Teknik Direktör: Erol Bulut


Goller: Mert Hakan Yandaş (dk. 14), Perotti (dk. 38 pen.) (Fenerbahçe), Angelo (dk. 31) (Gençlerbirliği)

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