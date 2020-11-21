Süper Lig: Gençlerbirliği: 1 - Fenerbahçe: 5 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 9.
Süper Lig'in 9. haftasında Gençlerbirliği, Fenerbahçe'yi ağırladı. Mücadele sarı-lacivertli ekibin 5-1'lik galibiyetiyle sona erdi.
Maçtan Dakikalar (İkinci yarı)
47. dakikada Pelkas'ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Sosa düzgün bir vuruş ile meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 1-3
63. dakikada Murat Yıldırım'ın pasında Soner Dikmen ceza sahası dışından yaptığı vuruşta kaleci Altay Bayındır topu kornere çeldi.
69. dakikada çalımlarla ceza sahasına giren Perotti zor pozisyonda şık bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-4
73. dakikada ceza sahasına yapılan ortada Serdar Aziz'in kafayla indirdiği topla buluşan Ozan Tufan, boş pozisyonda meşin yuvarlağı filelere yolladı.
Stat: Eryaman
Hakemler: Halil Umut Meler, İbrahim Çağlar Uyarcan, Cevdek Kömürcüoğlu
Gençlerbirliği: Nordfelt, Halil İbrahim Pehlivan (Murat Yıldırım dk. 55), Toure, Diego Angelo, Polomat (Arda Kızıldağ dk. 82 ?), Berat Ayberk Özdemir, Motta, Candeias, Furman (Soner Dikmen dk. 46), Ayite (Sefa Yılmaz dk. 46), Sio (Sami Gökhan Altıparmak dk. 72)
Yedekler: Übeyd Adıyaman, İlker Karakaş, Rahmetullah Berişbek, Ömürcan Artan, Mustafa Çeçenoğlu
Teknik Direktör: Mustafa Kaplan
Fenerbahçe: Altay Bayındır, Lemos, Serdar Aziz, Tisseran, Novak, Sosa, Gustavo (Ömer Faruk Beyaz dk. 83 ?), Mert Hakan Yandaş (Caner Erkin dk. 72), Perotti (Ferdi Kadıoğlu dk. 83 ?), Pelkas (Ozan Tufan dk. 64), Cisse (Samatta dk. 72)
Yedekler: Ahmet Oytun Özdoğan, Sadık Çiftpınar, Thiam, Eyüp Akcan, Gürkan Başkan
Teknik Direktör: Erol Bulut
Goller: Mert Hakan Yandaş (dk. 14), Perotti (dk. 38 pen., dk. 69), Sosa (dk. 47), Ozan Tufan (dk. 73) (Fenerbahçe), Angelo (dk. 31) (Gençlerbirliği)
Sarı kartlar: Polomat, Sio, Motta (Gençlerbirliği), Pelkas (Fenerbahçe)